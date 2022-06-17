容易胃脹不舒服？營養師曝5款「消除脹氣食物」，白蘿蔔也上榜

▲白蘿蔔能促進消化。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活緊張忙碌，高壓之下不少人都有胃脹氣的腸胃小毛病，營養師余朱青指出，胃脹氣通常都是因為作息不當和飲食習慣不佳所導致，建議可以藉由飲食來舒緩腸胃小問題，她分享一些茶飲或是富含酵素的蔬果都可幫助消化，也貼心列出5種可以消除脹氣的食物作為參考，一起來看看！



#白蘿蔔

白蘿蔔含芥子油和粗纖維能促進胃腸蠕動，消食潤肺，疏通腸道。營養師余朱青提醒，脾胃虛弱的人，建議不要多食白蘿蔔以免造成身體負擔。

#鳳梨

含有天然酶，可以分解蛋白質，減緩脹氣和消化問題，適合在飯後食用，但長期胃痛或是有胃潰瘍的人，較不適合吃鳳梨。

#薄荷茶

營養師分享薄荷茶適合體質偏熱的人飲用，因為薄荷中的薄荷醇和薄荷酮能夠放鬆胃道平滑肌，舒緩脹痛以及疏肝解鬱的效果。

# 薑茶

薑茶適合體寒的人飲用，因薑含有薑辣素，能夠放鬆緊繃的消化道，也能有效舒緩腹脹、噁心與消化不良的問題，幫助腸胃道蠕動、緩解胃脹氣。

#益生菌和消化酵素

好菌能讓腸道菌叢生態平衡和調整腸道消化代謝、幫助食物分解，消化酵素可以加強澱粉、蛋白質及脂肪的消化功能，除了透過飲食改善之外，用餐時細嚼慢嚥也可避免脹氣產生，她也提醒吃飽後也可以做些不激烈小運動，帶動消化道的肌肉群，幫助消化。

