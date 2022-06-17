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徐睿知《夏娃》演復仇女珠寶戴好戴滿　和秀智撞同款耳環

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▲徐睿知在《夏娃的醜聞》扮相時尚，佩戴Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛系列耳環。（圖／翻攝tvn_drama IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星徐睿知甩開操控舊愛金正鉉風波，近期以新戲《夏娃的醜聞》重返演藝圈備受矚目，劇中她周旋於3男之間進行為父報仇的計畫，上演勾引人夫的戲碼，不僅劇情精彩，她在片中的造型也很有看頭，法國珠寶品牌Boucheron、Chaumet招牌珠寶全戴上身，巧的是還與「國民初戀」之稱的秀智新劇《安娜》宣傳照撞了同款Chaumet鑽石耳環。

▲▼ 徐睿知,秀智 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲徐睿知在《夏娃的醜聞》第五集戴Chaumet Joséphine Aigrette Impériale 18K白金項鍊，2,821,000。（圖／CHAUMET提供，以下同）

徐睿知於《夏娃的醜聞》打扮時尚，不乏一線珠寶品牌高辨識度的經典作品加持，例如Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛系列耳環、Chaumet Joséphine Aigrette Impériale 18K白金鑽石項鍊與耳環，為整體造型增添華麗感。

▲▼ 徐睿知,秀智 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲徐睿知與秀智撞了Chaumet同款Joséphine Aigrette Impériale 18K白金鑽石耳環，628,000元。

造型突出的垂墜式耳環尤其受到女星們青睞，不僅徐睿知搭配Chaumet長耳環，秀智在《安娜》宣傳照中也撞了要價628,000元的同款耳環，隨著劇情發展，她還換戴六邊形蜂巢圖案Bee My Love 18K玫瑰金耳環，讓粉絲追劇之外還能欣賞時髦穿搭。

關鍵字：

徐睿知, Boucheron, Chaumet, 秀智

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