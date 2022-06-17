女星曝私下愛用！郭雪芙用香水趕走壞心情、王淨3分鐘潔顏操有一套

▲女星們私下保養祕訣公開。（圖／品牌提供、翻攝自IG/_ginglebellaaa）

記者曾怡嘉／綜合報導

女星私下用什麼？其實看她們的IG就能看出端倪，郭雪芙日前分享自己近期愛用香水，而王淨則是示範自己平日的3分鐘潔顏操寵粉，希望粉絲肌膚和她一樣好。

最近忙於戲劇宣傳工作的雪芙，在緊湊高壓的宣傳日程中，每天必做的事情就是噴香水，最近更是愛上嬌蘭花草水語淡香水，她認為香香的氣息能為居家及工作環境帶來正能量。

▲郭雪芙喜歡明亮活潑香調。

而她也大方分享她的用香秘訣，她說：「有時我會把花草水語噴灑在空氣中，讓香水灑落在自己的身上及周遭的空間裡，讓身心及空間就像沐浴在香水雨中，當清新的香氣襲來，心情也會跟著變得很好、很快樂！」

▲洗臉也要注意按摩手勢。

而肌膚好到發光的王淨，她分享有時工作帶妝到很晚，但又不想要太多步驟快速解決，她自有一套3分鐘潔顏操，可以徹底潔淨肌膚又不會花太多時間。

▲王淨示範卸眼妝。

她說自己最近愛用迪奧的極淨舒緩系列，不僅對敏感肌友好，使用起來更是療癒，第一步她會先用眼唇卸妝液敷在眼睛上，用濕敷方式卸除頑固的防水睫毛膏，這樣不怕燻眼又超有效率。

而卸除臉上殘妝會使用卸妝水，雖然自己是乾肌但又怕過油的質地，保濕度夠好的卸妝液搭配拉提按摩手法，讓卸妝就好像在保養，最後使用潔顏慕絲再清潔一次臉龐，柔柔的慕絲洗起來很療癒，肌膚摸起來超嫩滑。