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星・變美／「貝嫂」維多利亞48歲還超辣！凍齡5招「起床必做1事」

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▲▼ 48歲貝嫂維多利亞凍齡5招 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲維多利亞貝克漢擁有凍齡好狀態，身材依舊超辣。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@victoriabeckham

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）是不少女生心中的完美女性指標，不僅有著幸福家庭、擁有自己的時尚事業，連個人美容品牌也經營得有聲有色，而最令人驚嘆的是身為4個孩子的媽、今年48歲的維多利亞，從臉蛋到身材都沒有留下太多歲月痕跡，透亮的肌膚與緊實有致的好體態超凍齡，快來把她每日必做5大保養秘訣學起來。

＃起床先喝溫檸檬水

維多利亞每天早上起床會先喝一大杯溫的檸檬水，幫助喚醒身體，溫熱的檸檬水有助於促進代謝。

▲▼ 48歲貝嫂維多利亞凍齡5招 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃非常重視防曬

紫外線不僅會造成肌膚暗沉、產生斑點，更有被曬老、曬傷的風險，因此她非常重視防曬，就算待在室內也不輕忽，每天都一定會擦防曬，在室外時每隔1～2小時還會補擦一次。

▲▼ 48歲貝嫂維多利亞凍齡5招 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃一有時間就敷面膜

在保養上，她認為保濕是關鍵，除了基本的補水，她也很愛用面膜為肌膚增加保溼度，更曾在訪問中提到，只要一有時間她就會敷面膜，像是搭飛機或是晚上小孩睡覺後和早上睡醒前都是她的保養時間。她也曾在IG限時動態提到自己很愛用SUQQU媞顏緊緻面膜，是她的肌膚救星「非常適合在長途飛行後或有時差時，肌膚變得乾燥、蠟黃時使用！」

＃每天必吃鮭魚＋酪梨

她曾在訪問中分享過自己的保養觀念，除了堅持出門一定防曬、回家做好卸妝清潔，她認為飲食也是保養肌膚、穩定肌膚狀況的關鍵。她表示自己曾有一段時間肌膚狀況很差，她的皮膚科醫師Dr. Harold Lancer建議她每天吃200g鮭魚，早午餐都可以，至少其中一餐一定要吃鮭魚，就此改善了她的肌膚狀態。研究發現，鮭魚富含Omega-3及維生素A、C，可幫助修復發炎肌膚，改善痘痘與濕疹，對於肌膚養護很有幫助。

此外，她從閱讀中發現攝取足夠的健康脂肪，有助於讓肌膚自然透亮，所以她每天會吃3～4顆酪梨。酪梨富含天然抗氧化劑維生素E和不飽和脂肪酸，能幫助對抗自由基，預防老化及皺紋，能幫助肌膚維持保濕滋潤。

▲▼ 48歲貝嫂維多利亞凍齡5招 。（圖／翻攝ＩＧ）

＃維持每天早上運動的習慣

貝嫂曾透露自己的生活作息很規律，且維持著每天都運動的習慣。她每天早上6點就會起床到健身房運動1小時，或是晨跑5公里再跟著教練做重點鍛鍊訓練1小時，在孩子醒來前的這段時間是她很享受的「me time」，運動後跟孩子們一起吃早餐，再送他們上學。

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關鍵字：

星變美, 維多莉亞貝克漢, Victoria Beckham, 貝嫂, 女星, 保養, 護膚, 秘訣, 維持身材, 瘦身

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