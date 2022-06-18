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蔡依林PUMA長腿神器、鄭浩妍adidas鏤空裙必敗！　盤點熱門運動單品

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記者鮑璿安／綜合報導

運動品牌越來越注重設計外觀以及性能，才能在穿著時更舒適，《ET FASHION》就整理了近期運動熱門單品，連蔡依林、《魷魚遊戲》女主角鄭浩妍都率先演繹一波，包括PUMA新款TRC BLAZE鞋款、adidas全新New Capsule運動休閒系列，立刻想入手！

Nike推出最新跑鞋Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 2

▲運動品牌綜合 。（圖／品牌提供）

▲Nike推出最新跑鞋Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 2 。（圖／品牌提供）

Nike推出最新跑鞋Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 2，完全為跑者而生，性能上再進化，包括全掌ZoomX泡棉中底、全掌弧形碳纖維板、Atomknit 2.0鞋面、更輕薄的橡膠外底與更寬的鞋跟，為奔跑提供了推進力、輕盈感和支撐性，與純白色系外觀相佐設計感簡潔，鞋款預計7月15日起陸續上市。

PUMA新款TRC BLAZE鞋款

▲運動品牌綜合 。（圖／品牌提供）

▲運動品牌綜合 。（圖／品牌提供）

▲PUMA請到蔡依林演繹新款TRC BLAZE 。（圖／品牌提供）

PUMA請到蔡依林演繹新款TRC BLAZE，鞋款以透氣網布、質感麂皮、高級皮革及 TPU 裁片等多元色彩異材質拼接鞋面，延續一體成型的襪套式結構搭配不對稱綁帶前衛設計。最大看點則是獨特的「六角形力學結構」達到緩震效果，滿足回彈與穩定性。

adidas Originals 全新Blue Version 2022秋冬系列

▲運動品牌綜合 。（圖／品牌提供）

▲運動品牌綜合 。（圖／品牌提供）

▲未來主義風格墊肩上衣搭配上拼接設計天鵝絨休閒長褲 。（圖／品牌提供）

針對品牌Challenger、Chile等經典運動服飾，以Remade再製概念搭上Blue Version系列優雅藍色而來。形象照則由攝影師Chloe Le Drezen掌鏡與造型師Mauricio Nardi合作，未來主義風格墊肩上衣搭配上拼接設計天鵝絨休閒長褲，遇上三線標誌帶來強烈火花。

adidas推出全新New Capsule運動休閒系列

▲運動品牌綜合 。（圖／品牌提供）

▲運動品牌綜合 。（圖／品牌提供）

▲由《魷魚遊戲》女主角鄭浩妍率先演繹New Capsule運動休閒系列 。（圖／品牌提供）

由《魷魚遊戲》女主角鄭浩妍率先演繹New Capsule運動休閒系列，品牌專為年輕Z世代所打造，系列品項包含LOGO T、運動長褲及短褲，以及螺紋開岔長洋裝，以實穿為主軸出發，讓運動也多了時尚氛圍。

關鍵字：

運動, 品牌, 鞋款, 潮流, NIKE, PUMA, adidas

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