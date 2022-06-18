王心凌舞台造型放送美背、腿根！勁裝化身「搖滾凌」帥翻現場

記者王則絲／台北報導

女星王心凌因參加大陸綜藝《乘風破浪》第三季，在第一次演出時以一曲《愛你》掀起回憶殺大爆紅，17日第二次公演舞台播出，王心凌與隊友譚維維挑戰樂團草東沒有派對的經典歌曲《山海》，一身甜辣勁裝放送香肩美背、白皙腿根，從「甜心教主」化身「搖滾凌」。

▲王心凌參加陸綜《乘風破浪》再度翻紅。（圖／翻攝自微博）



39歲的王心凌在《乘風破浪》首個舞台上以《愛你》再度翻紅，當時的短裙造型讓人感覺一秒回到了學生時代，而在節目與時尚雜誌合作拍攝的畫報裡，王心凌則以一襲白色羽毛禮服獲粉絲大讚，宛如迪士尼公主，每次節目有新造型，都會登上熱搜榜，足見人氣之高。

▲王心凌第二次公演舞台造型。（圖／翻攝自IG@cyndiloves2sing）



第二次公演播出後，王心凌的舞台表演與造型再次受到討論，她與魔王級的唱將譚維維合唱一曲《山海》，毫不遜色的展現實力高音與唱功水準，成功駕馭氣勢磅礴的搖滾曲風，帶來精彩演出。

▲王心凌第二次公演舞台造型。（圖／翻攝自IG@cyndiloves2sing）



王心凌穿著一身黑色迷你裙裝，飾以華麗的白色羽毛手袖、滾邊，搭配過膝的長靴，露出一截白皙的腿根以及白嫩香肩，又帥又辣的風格獲得粉絲們大讚：「超美超帥」、「搖滾風格心凌我好喜歡」、「五體投地的美」、「甜美搖滾風，好美⋯⋯」連王心凌也自稱是「搖滾凌」。

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