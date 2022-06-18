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少女時代全員變身「不良少女」合體了！「金髮秀英」逆天美腿最搶眼

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記者王則絲／台北報導

韓代表性女團「少女時代」即將在8月推出15週年紀念專輯，除此之外，全體8人還參演全新團體綜藝節目《少時貪探》，並將於7月5日開播。17日節目50秒預告釋出，成員們以復古風「不良少女」的造型合體，其中秀英為團體回歸特別染了一頭金髮色，加上172公分排行第一的身高，一雙逆天比例的美腿讓她顯得特別搶眼。

▲少女時代 。（圖／翻攝自IG）

▲少女時代 。（圖／翻攝自IG）

▲少女時代成員全新綜藝《少時貪探》即將開播。（圖／截圖）

距離少女時代以8人團體發歌已時隔5年之久，期間成員們各自發展事業，且現在大家隸屬不同經紀公司，要能使全員到齊並合體活動，是相當難得的，因此少女時代這次合體回歸，讓粉絲們超興奮期待。

少女時代成員（由左至右）Tiffany、太妍、秀英、俞利、潤娥、Sunny、孝淵、徐玄一同拍攝《少時貪探》，預告中她們重現了《陽光姐妹淘》的名場面，並齊喊：「我們就是少女時代！」勾動粉絲們的共鳴。

▲少女時代 。（圖／翻攝自IG）

▲秀英新染的淺金髮色非常性感。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）

成員們全體以復古風的「不良少女」造型出鏡，顏色多彩繽紛，其中新染金髮色的秀英美得超吸睛，穿上難駕馭的蘋果綠褲子，依然是藉著模特長腿完美撐起，高挑身形顯得特別出眾；同樣以粉色X蘋果綠色系的潤娥則是展露了美腿，即便扮成不良少女還是相當有氣質；Tiffany的粉色花邊上衣與牛仔褲，與她平時的私服風格相仿，流露小性感。其他成員們的狀態也都非常好，與以往相比每個人都像施了魔法一樣沒變，即將問世的回歸作品令人相當期待。

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關鍵字：

少女時代, 少時, 合體, 秀英

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