哪個和尚的眼光最好？　一張圖看你的「聰明指數」有多少

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智商的高低，大部分是天生所決定，智商高的人們在人生道路上有著優勢，不過那也並不代表能擁有成功的人生，若是將聰明才智運用在不對的地方，還可能因此毀掉自己。即使如此，人人都還是想要擁有一顆聰明的腦袋吧？最近網上有一個心理測驗流傳，透過一張圖就能看出你的聰明指數有多少？一起來玩玩看吧。

Ｑ：哪一個和尚的眼光最好？

▲Ｑ：哪一個和尚的眼光最好？（圖／翻攝自小紅書）



【解析】

【解析】

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選擇A：聰明指數20％

雖然聰明指數是最低的，但不代表你不聰明，只是相對來說，你比較屬於踏踏實實做事的人，能吃苦耐勞，太過老實到有時會給人一種遲鈍、好欺負的感覺，不過事實上你是很有想法的人，只是藏在心裡居多，不喜歡跟別人說，多多訓練與人交流的方式和口才，將能突破現狀。

選擇B：聰明指數80％

你是一個性格很鮮明、很有主見的人，直率的個性討人喜歡，不過有時也可能因此讓你不小心得罪他人，但是隨著年齡增長，你懂得更圓滑處世，學會不再那麼尖銳的與人相處，變得更有遠見，屬於智慧隨著年齡增長、大器晚成型的聰明人。

選擇C：聰明指數100％

論聰明才智，一直以來你都是屬於前段的人，擁有迅速的理解力與精準的判斷力，能在第一時間做出正確的決定，處事機伶、懂得分寸，與人交際很有一套，周遭人們無不被你的魅力吸引，善用這些優勢，你總是能心想事成。

選擇D：聰明指數40％

你其實是很聰明的，只是你比較屬於喜歡耍小聰明的類型，因為經常聰明反被聰明誤，因此降低了些聰明指數，不過其實你本身的智慧是不容置疑的，腦袋十分精明，善於與人交際，能輕鬆融入群體並成為核心人物，要避免的則是不要太過相信別人而全盤坦露自己，別讓有心人有機會捅你一刀。