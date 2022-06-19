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「地表神顏」Nana泳裝造型尺度破表　完美S曲線下洩「驚世長腿」

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記者王則絲／台北報導

曾被票選為「世界百大美女TOP1」的韓女星Nana（林珍娜），精緻濃烈的五官堪稱「地表神顏」，近日她登上雜誌擔綱演繹BURBERRY最新系列服裝，造型相當性感驚艷，Nana穿著「高衩泳裝」嫵媚展現完美的臀部線條，一雙「驚世長腿」令粉絲們暴動：「太火辣！」

Nana為女團After School出身，多次入選美國評論網站TC Candler的「世界百大美女」排行榜，並曾連續兩年奪冠，而她不只是擁有無可挑惕的絕美顏值，171公分的Nana也十分高挑纖細，比例絲毫不輸給國際超模，身材非常好。

擁有姣好外型的Nana一直以來都是雜誌常客與精品寵兒，近日她登上韓版《COSMOPOLITAN》七月號封面，替BURBERRY拍攝一系列畫報，她穿著一件帥氣街頭感的黑色帽T，緩慢撩起衣襬，裡頭穿的是火辣尺度破表的高衩泳裝，正好秀出她完美的S曲線，搭配膝上襪與搶眼的橘色高跟鞋，讓她的的比例更顯驚人，一雙「驚世長腿」讓畫面燒起一把熱辣的火。

其他造型中，Nana還示範了比基尼泳裝造型，辣露胸前陰影，儘管纖細卻是非常有料。本次由Nana演繹的BURBERRY TB夏季花押字進化版新系列，為創意總監Riccardo Tisci創造的新設計，將兩個代表性的經典格紋圖案與TB花押字結合表現，誕生而出全新的搶眼元素，展現傳統與現代的融合，該系列推出男、女裝包括風衣、飛行員外套、洋裝、襯衫、泳裝⋯⋯品項非常豐富。

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關鍵字：

Nana, 林珍娜, Burberry, 最美臉孔, 百大美女

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