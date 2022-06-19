「懂得沈默、停止比較」　經營一段成熟的關係　需要知道的4件事

▲感情是一條延續的直線，需要經營。（圖／pexels、unsplash）

編輯／渺渺小姐

30歲之後，我們知道感情不能只談愛恨，它不是時間上的一個點，而是一條延續的直線，它需要磨合、退讓、堅持與快樂的方式去經營，或者放下，成熟的一段關係，對任何人來說都不容易，不過一旦遇上某個人啟發這些動力，是件美麗的事，想要開啟這條路，無論男女，你該用4種心態談感情。

懂得沈默，是成熟的開始

沈默跟忍受其實沒有太大關聯，沈默是一種更為豁達的情緒，有時甚至可以形容成一種技巧，即便當你是受委屈的一方，也能明白沈默不是吞忍、不是息事寧人，而是了解在這樣的情況下，怒吼喧囂不能達到目的，需要冷靜之後才能溝通，因為兩方一開始爭執，就沒有贏家。

在惡意的世界，保持良善

不能否認的，這世界就是有人會抱著毫無理由的惡意而來，但這不代表你也需要變成像他一樣的黑暗人士，也不需要變成要承受暴行的小可憐，這不是叫你慈悲為懷，而是你該明瞭自己的本性才是最珍貴的資產，不需要為任何人改變讓你覺得最舒適的自己，適時知道你該離開這個人，保留自己的本性，並相信會有人看見的。

從「比較」中找不到幸福，進步才有

海明威的名言「優於別人，並不高貴，真正的高貴是優於過去的自己」，物慾橫流的社會，很難不被金錢與地位影響，但不該為此摧毀自己，當另一半或自身在「別人比我有錢」、「房子比我大」、「小孩比我會讀書」、「名牌包比我們多」的迷霧中無法散去，也該知道這種比較心態將與幸福無緣，優越感只是一時的滿足，持續進步的動力才能累積成就感。

不要從對方嘴裡，要一個答案

這個答案是無意義的，其實你自己也明白。當對方提出分手或劈腿，硬要他吐出一個理由，只是會讓真正的答案埋得更深，我們不是小孩子，不需要硬找個什麼來恨來責怪，回到應該處理的事情上，就是取捨，決定了就往前走，不要回頭看。