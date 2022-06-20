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路易王子「騎」到爸爸威廉頭上　小皮蛋與兄姊燦笑迷死人

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▲▼ 威廉王子 。（圖／翻攝dukeand duchessofcambridge ig）

▲威廉王子分享的父親節照，是去年全家到約旦度假時凱特所拍，小王子路易坐在他的肩上大笑。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）

記者陳雅韻／綜合報導

昨天是國際父親節日，英國威廉王子於官方IG分享與三個兒女的合照，祝福全天下父親節快樂，掌鏡者是熱愛攝影的凱特王子妃，於去年秋天一家人到約旦旅行時，捕捉到威廉王子與三個兒女開懷大笑的瞬間，讓網友們大讚「畫面太美」，而「騎」到爸爸頭上的4歲路易王子更是焦點，洩露小皮蛋個性。

▲▼ 路易王子 。（圖／路透社）

▲路易王子（右）在英女王白金禧慶典上，對著媽媽凱特王子妃的訓話做出吐舌鬼臉。（圖／路透社）

路易王子的淘氣模樣，在本月初慶祝英國女王伊莉莎白二世登基70周年的白金禧慶典上一覽無遺，閱兵儀式上他聽到巨大飛機聲響，做出誇張掩耳、掩面動作，而在第四天最後一場慶祝活動上，他一下子對媽媽凱特王子妃撒嬌，被訓話時間又大膽對媽媽吐舌頭，網友猜測他肯定是威廉王子夫婦3個孩子中最調皮的一位。

昨英國王室釋出的新照，是一家五口去年到約旦旅行時所拍攝，路易王子坐在爸爸的肩膀上，夏綠蒂公主與喬治王子則在兩側，4個人露出開心笑容，特別是孩子們的純真笑容相當動人。去年底威廉王子夫婦的聖誕卡片也是以同一趟旅程照片為主視覺，約旦對於凱特而言別具意義，因為爸爸在英國航空工作時，曾舉家在該國生活了兩年。

►路易王子向媽咪凱特討抱抱、親親　加碼吐舌可出「哏圖」了

►衣櫃不能只有黑與白　凱特王子妃7萬粉紅套裝幹練又優雅

關鍵字：

威廉王子, 凱特, 王子妃, 喬治王子, 夏綠蒂公主, 路易王子

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