米蘭男裝周／FENDI「毛邊丹寧包」女生也想要！　日最帥星三代看EA秀

記者鮑璿安／台北報導

米蘭春夏男裝周於17日登場，重頭戲之一的FENDI 2023春夏男裝系列回歸到簡潔輕鬆的步調上，丹寧布料注入Peekaboo 包款、寬版長褲以及外套中。同一日發表春夏秀的還有GIORGIO ARMANI旗下品牌EMPORIO ARMANI，日本「最帥星三代」之稱的內田雅樂UTA出席看秀，成為隱藏版亮點。

▲地球氣象圖成為織花大衣上的熱成象圖案。（圖／品牌提供）

FENDI 2023春夏男裝系列在男裝創意總監 Silvia Venturini Fendi手中，以「往返全球度假勝地的通行證」這一概念展開，色系上可以看到銀灰色、瓜橘色和靛藍色，展露出波西米亞式的流浪風情。圖像上有地球氣象圖成為織花大衣上的熱成象圖案，而經典的FF Logo則密集交錯呈現於翻領襯衫上，只要解開兩個扣子，配上丹寧短褲以及流蘇平底鞋，即可產生正式又休閒的氛圍。





▲丹寧配件包款佔了多數。（圖／品牌提供）

玩轉丹寧布料，在配件包款上堪稱一絕，秀上可見模特兒拎著中性剪裁的丹寧shopping bag；以及一款帶有水瓶護套的靛藍色「牛仔夾克」Peekaboo 包款。此外，還有首款採用高質感織紋牛皮製成、可搭配串珠雛菊鏈條肩的男用 Peekaboo ISeeU Petit 包款。

▲內田雅樂UTA出席看秀，與設計師合影。（圖／品牌提供）

同一日發表春夏秀的還有GIORGIO ARMANI旗下品牌EMPORIO ARMANI，有日本「最帥星三代」之稱的內田雅樂UTA出席看秀，他2019年時曾在東京為GIORGIO ARMANI走秀，因此結下深厚淵源。回到秀上，各種開衩、垂直開口、鏤空等大膽細節注入襯衫內搭單品中，詮釋男士性感；而放寬腰線後的剪裁多了悠閒氛圍，加上解構式西裝外套、全新緹花面料款式的西裝外套，可正式可休閒。

▲男士性感剪裁透過鏤空、開衩展現。（圖／品牌提供）