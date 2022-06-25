4位韓星是「素食主義」　李孝利為毛孩不吃肉、林秀晶IG滿滿素食餐點

文／妞新聞

全素、蛋奶素、方便素、鍋邊素、五辛素…現在在全世界逐漸掀起一波「Vegan蔬食飲食風潮」，不一定只局限於不攝取動物性蛋白質，還細分為多種類的茹素方式，在韓國演藝圈，也有多位知名韓星早早宣布「吃素中」，是為了宗教信仰？環保意識？健康狀況？或是特殊緣由，來看看他們怎麼說！

素食主義飲食韓星

1.李孝利

▲韓國國民妖精「李孝利」（圖／naver，下同）

說到著名的素食主義者，不能不提到韓國國民妖精「李孝利」！身為代表性的流浪動物保護推廣大使的她，多年以來全力支援動物救援工作、參與號召活動、宣傳不穿動物皮毛等，進而自然而然地開始不吃肉的飲食方式，曾經接下韓牛廣告的她，一結束代言就宣告「吃素」還引發了小風波，但她依舊堅持茹素至今。

在綜藝《孝利家民宿》中，李孝利就展現「魚素主義又稱海鮮素（Pescetarianism）」的飲食生活，除了不吃肉之外，可攝取奶製品、海鮮、雞蛋，老公李尚順當然也一起囉！

2.李荷妮

https://www.instagram.com/p/CPVAsMwtLuE

https://www.instagram.com/p/BhGnW70lI09

https://www.instagram.com/p/CPSqmmKN6mz

最近升格當媽咪的韓國演員李荷妮，多年前登上《拜託了冰箱》就透露自己正在進行「海鮮素飲食」，主要是因為20歲時看了一本探討肉食飲食的相關書籍，加上為病所苦的弟弟不能吃肉，其實是肉肉控的她，會選擇用「菇類替代肉類口感」，一吃就長達12年，後續爆發爭議事件，接著在2019年公開表示因為健康原因選擇中斷吃素～

3.金孝珍

https://www.instagram.com/p/Caogd4Ivuzk

https://www.instagram.com/p/CSuElPtJ-nu

https://www.instagram.com/p/CUUC-LhvXsA

演員金孝珍是著名的推崇素食的藝人之一，同時也積極投入動物、環境保護議題，她曾經在一段訪問中表示：「透過工廠培育、施打抗生素、被殘忍的屠殺的動物們，不吃這些身體才會更健康」，並且表示有時候會因為工作的關係攝取海鮮或奶製品，但是會堅持選一天當「完全素食日」，你可以在她的個人IG找到超多蔬食餐點認證照，看起來超美味～

4.林秀晶

https://www.instagram.com/p/CLQ5BhmhED3

https://www.instagram.com/p/BCnRhidAzyN

演員林秀晶則是因為對動物蛋白過敏，成為絕對不攝取肉類、奶製品、海鮮的「Vegan素食主義者」，至今已經吃素超過7年，她的IG滿滿都是「素食版」的餐點（例如：素食年糕湯、煎蛋捲），受到許多想挑戰蔬食飲食的網友的歡迎～

https://www.instagram.com/p/Bbq2qQ_DRUH

https://www.instagram.com/p/BmYexOgjlKf

同時林秀晶也立志成為韓國素食文化推廣大使，首先投入動物保護活動、支援拯救浪浪活動，以身作則拒絕購買不人道的動物實驗化妝品，甚至還籌備拍攝素食推廣相關記錄片呢！

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