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玄彬29張最新帥照公開！禁慾系總裁撿到孫仙玻璃鞋「變身白馬王子」

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文／妞新聞

韓國國民級演員「玄彬（炫彬）」以及「孫藝珍（孫藝真）」自在2021年被Dispatch（D社）抓包約會證據照，公開戀情到今年正式婚訂，甜蜜的一舉一動都是韓國演藝圈的全民大事！尤其是當小倆口在4月底結束美國蜜月旅行後，各自重返工作崗位，除了有個人IG的孫藝真之外，玄彬的所有動態都只剩下官宣了…

接力在老婆之後

影劇男神正式上線ing

▲玄彬新電影《機密同盟2》劇照。（圖／IG@danielhenney）

▲玄彬、潤娥、主演電影《機密同盟》（圖／twitter）

孫藝真的新作品《三十九》剛好在「迫降CP」婚禮前播映完畢，而老公玄彬卻有長達將近3年沒有戲劇新作品，終於…在近日釋出了電影《機密同盟2》的珍貴劇照一張，男神一改之前的俐落形象，一身黑＋墨鏡，加上滿臉鬍渣大耍狠，再度重現第一集中的「北韓刑警」角色，照片一出立刻被全網瘋傳，另外大家也敲碗已經拍攝完成作品《交涉》的相關進度，今年終於等來滿滿玄彬啦～

狂掃育兒基金

廣告天王洗版食衣住行

https://www.instagram.com/p/CchFXLZJJMR
https://www.instagram.com/p/CZan8SavV_K

玄彬的戲劇作品終於要亮相，廣告代言的曝光量也是滿滿滿，身為TOM FORD亞太區形象大使的他，韓國居家品牌BODYLUV、保養品牌MEDIHEAL、飾品品牌周大福、東南亞最大的電子商務平台Lazada、義大利服裝品牌諾悠翩雅、英國服裝品牌英國的Crocodile…身影遍及全球，去年更首度收割中國女鞋品牌，被調侃是「搶老婆的代言」（笑）。

撿到玻璃鞋的王子？

玄彬29張最新帥照公開

▲玄彬最新帥照。（圖／VAST엔터테인먼트，下同）

晉升為中國女鞋品牌73Hours代言人的玄彬，2022年依舊認真營業中（笑）！VAST娛樂在16日突然發送超大包福利，一口氣釋出29張熱騰騰的帥照，把男神拍攝代言照的幕後真實模樣全收錄，首先這組「全黑西裝風」，馬上就讓大批網友瞬間戀愛…

可以看到玄彬把髮絲俐落往後梳、露出精緻五官，身穿黑色西裝外套、西裝褲、黑色內搭…連皮鞋都是黑色，全黑裝扮讓他一秒變身「禁慾系總裁」，拿鞋子、看鏡頭、特寫畫面，整個狀態超好，一個坐著交握雙手的動作，還不小心炸出「性感二頭肌」，大家桌布要挑哪一張呢？

另一套造型畫風馬上切換成另一個極端（笑），玄彬換上奶油白成套西裝造型，拿著白色高跟鞋入鏡，根本是從童話故事裡走出來的「白馬王子」，只差找到專屬仙度瑞拉了（抱歉已經被孫仙佔位）！網友們也紛紛瘋傳留言：「如果有這種鞋店店員我全包」、「帥到不科學」、「巔峰顏值～」

【延伸閱讀】

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 玄彬

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