後疫情時代趁機修修臉　韓國「奇肌肉毒」減齡有感

▲後疫情時代和口罩分手前超前部署！韓國醫美大廠「奇肌肉毒」登台，一次解決抬頭紋皺眉紋問題，更顯年輕感。（採訪撰稿 ／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者郭玲綪／採訪報導

戴口罩生活的日子已經持續了兩年多，大家都很關心什麼時候可以把口罩脫下來大口自由呼吸，但在這之前，已經有許多愛美女性超前部署，走進醫美診所替自己修修臉，希望讓自己在脫下口罩的那一刻，一樣美麗亮眼。皮膚科醫師胡倩婷表示：口罩遮住半張臉，皺眉紋、抬頭紋跟魚尾紋看起來就更加明顯，也會顯得老態，不少人就希望趁著這時候來處理這些問題。

▲在韓國擁有高市占率的「奇肌肉毒」，今年初在台灣剛上市就引起諮詢熱潮，藝人熊熊搶先體驗。（圖／記者吳杰澄攝）

皺眉紋、抬頭紋跟魚尾紋這些都是屬於動態紋，只要注射肉毒桿菌、放鬆肌肉就可以改善。只是市面上肉毒桿菌廠牌眾多，該如何選擇呢？來自韓國醫美大廠、在韓國擁有高市占率的「奇肌肉毒」，今年初在台灣剛上市就引起諮詢熱潮。皮膚科醫師胡倩婷表示：「奇肌肉毒」的菌種來自美國，經由韓國大廠研發，並且經過多次的人體實驗，特點是效果快，大概一天以內就可以看到效果，而且持續性可以到六到八個月以上。

▲皮膚科醫師胡倩婷表示，韓國大廠研發「奇肌肉毒」，效果快、持續性佳，能解決動態紋問題。（圖／記者吳杰澄攝）

擁有巴掌臉、精緻五官的藝人熊熊，想要讓自己在鏡頭前的表現更好，率先體驗奇肌肉毒，當下就讓她很有感覺。

藝人熊熊：「我體驗了抬頭紋、皺眉還有臉部拉提，隔天一起床就覺得我整個臉更緊緻了。然後額頭還有皺眉的部分，我現在沒有辦法抬，但是他不會不自然，我身邊的朋友都說你最近是不是變瘦了，聽完了自己就很開心」。

▲藝人熊熊體驗「奇肌肉毒」，臉部線條更緊緻大呼滿意。（圖／記者吳杰澄攝）

即將與口罩分手的後疫情時代，的確很讓人期待，剛登台的韓國奇肌肉毒是不錯的選擇，不只偷偷變美還能降低視覺年齡感。不過醫師還是提醒進行任何醫美療程，還是要與醫師充分討論溝通，選對適合自己的產品，才能安全且有效地找回美麗肌膚。