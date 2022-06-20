朴敘俊健身踩「最新倒勾鞋」太潮了吧！搶翻聯名款炒價已破萬

記者王則絲／台北報導

韓星朴敘俊近日在IG上發布一張健身照，一身樸素休閒的黑色裝扮下，腳踩著的卻是一雙吸睛的「最新倒勾鞋」，此雙鞋款為本月份才上市的「Travis Scott X NIKE Air Max 1」聯名鞋，現在網上炒價破萬元台幣，可見非常搶手，而朴敘俊已迅速到手並照慣例「曬鞋」，只能說不愧是「鞋頭一哥」。

▲朴敘俊曬新鞋。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）



不久前傳出，韓娛超高人氣的真友情兄弟黨「WOOGA FAMILY」，共五人包括朴敘俊、崔宇植、朴炯植、BTS的V（金泰亨）和Peakboy，將一起參加綜藝節目《In The Soop：友情旅行》，且外媒透露該節目在7月22日就將播出，讓粉絲們超期待。

▲Travis Scott X NIKE Air Max 1。（圖／翻攝自NIKE）



忙碌之餘不忘曬鞋，這次「鞋頭一哥」朴敘俊腳上踩的鞋款同樣不簡單，為Travis Scott與NIKE推出的 Air Max 1聯名鞋款，而他選擇的是其中的「Baroque Brown」配色，以駝棕色系組合而成，連女生都難擋魅力，鞋面為網眼拼接皮革，招牌倒勾上則是有鱗片的特殊材質，增加立體感，並點綴鮮豔的混色織帶與鞋帶。該雙鞋款在五月底六月初時上市，非常搶手，現在網路上的價格至少都要破萬元台幣（原定價160美元，約台幣4,755元）。

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