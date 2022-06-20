星巴克6／20起連兩天買一送一　5大連鎖咖啡優惠總整理

▲星巴克今推星光買一送一優惠。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

開啟整週行程的星期一，最適合來杯咖啡鼓舞自己一下，6月份連鎖咖啡祭出許多好康，星巴克更從上周起，幾乎在工作天日日有優惠，6／20起一連兩天再推好友分享，其他包括85度C、路易莎、cama cafe、伯朗咖啡館全都有，走在路上真的是不小心就會經過，優惠別錯過。

星巴克

星巴克從6／20至6／21一連兩天，推出星光好友分享，在下午4點至晚上8點時段至店，購買兩杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，且車道服務、特定門市都不適用。

此外，在6／24週五舉行的「夏日購物派對 Shopping Party」也有小加碼，當天全品項享85折優惠（不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值)，單筆折扣後消費滿500元，可獲好友分享券小白單，優惠兌換期間從6／25至7／7。

85度C

85度C針對每年夏天都會推出的一顆檸檬系列，推出第二杯半價的長期優惠，直到該系列於季節停售為止，一顆檸檬系列共五種品項，大杯售價65元，第二杯享半價優惠可直接現省約30元，還有整顆檸檬風味更佳特別，也很適合不喝咖啡的消費者。

cama café

cama café從6／8至7／7期間，推出為期4週的折扣優惠，新會員贈送黑咖啡，活動期間內加入cama café APP成為會員，即可獲得價值55元的中杯黑咖啡兌換券，活動限量5萬杯，此外，活動期間內毎週發送10元飲品折價券5張，還能轉贈給其它cama會員，另寄杯也有優惠，單次購買5杯，即享88折優惠，可寄杯；單次購買30杯，即享85折優惠。

路易莎咖啡

另路易莎在6月底前每周一、二、三共3天，民眾至來店消費餐食、甜點和飲品，不限消費金額全面8折優惠，此優惠僅限限定門市，全台共337間，可至連結內查詢。

伯朗咖啡館

伯朗咖啡6月份好友分享優惠日期也記起來，包括6／20、6／26、6／27於各特定門市提供優惠，當天以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，優惠品項以低價者計。