王心凌黑裝香奈兒包成亮點　潔西卡迷人直角肩對決

▲王心凌一身黑搭配香奈兒黑色方包。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

記者陳雅韻／台北報導

王心凌與南韓女團「少女時代」前團員潔西卡（Jessica）參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》，人氣飆升，節目中兩人競爭激烈，下台後的穿搭也備受矚目，昨兩人於IG分享新照，上演「紅水黑大方」，王心凌一身黑搭香奈兒（CHANEL）小方包增添亮點，自認是「All black的溫柔」，而潔西卡則是Valentino紅裝上身展現女神氣勢。

▲王心凌穿日本設計師品牌SACAI黑色長洋裝、PRADA鞋。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

剛在《乘風破浪的姐姐3》與譚維維合作搖滾歌曲《山海》轟動全場的王心凌，在主題競演個人喜愛度榜單還力壓潔西卡奪下了第1名，聲勢正旺，她不僅舞台裝用心，私服穿搭也全是一線品牌，昨一身看似簡單的蓬袖黑色長洋裝，出自時尚圈當紅日本設計師阿部千登勢的品牌SACAI，搭配帥氣的Prada鞋、鞋背香奈兒小方包，一點也不單調。

▲潔西卡以Valentino紅色平口裝搭配金色項鍊展現女神氣勢。（圖／翻攝jessica.syj IG）

同樣在《乘風破浪的姐姐3》聲勢直升的潔西卡，則穿著Valentino招牌紅色的平口裝，露出迷人的直角肩，她同時戴上同品牌的金項鍊，女人味中又帶著個性，她的妝容也相當用心，特別抹上紅唇與服裝色調相呼應，刻意嘟嘴賣萌自拍，展現俏皮的一面。

▲潔西卡俏皮嘟嘴自拍。（圖／翻攝jessica.syj IG）

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