UNIQLO X《間諜家家酒》確定此時開賣！CASETiFY找《美少女戰士》聯名

記者王則絲／台北報導

日本動畫《SPY X FAMILY間諜家家酒》自今年四月開播後迅速竄紅，全球掀起一波「安妮亞旋風」。日前日本UNIQLO率先上市了與《SPY X FAMILY》合作的聯名UT系列，現在台灣上市日期也正式曝光，確定將於6月27日開賣！不管在哪個時代卡通都很受歡迎，近日手機殼品牌CASETiFY也宣布推出懷舊動畫《美少女戰士》主題系列，並將於6月30日發售。

▲《SPY X FAMILY間諜家家酒》與UNIQLO聯名UT系列將於6月27日發售。（圖／品牌提供）



《SPY X FAMILY間諜家家酒》與UNIQLO聯名UT系列共推出4款T恤，其中這款「安妮亞呵臉T」絕對是粉絲們必敗款，鵝黃色T恤前口袋翻下來，就能看到隱藏的安妮亞經典嘲諷表情，可愛又爆笑。

▲劇中主角安妮亞經典表情成為可愛的設計元素。（圖／品牌提供）



其他款式還有黑T、白T各一件，還有舒爽的薄荷綠色款式，上頭印有黃昏、約兒以及安妮亞「佛傑一家」的圖案。《SPY X FAMILY間諜家家酒》UT系列在日本造成搶購熱潮後，台灣確定將於6月27日正式開賣。

▲《SPY X FAMILY間諜家家酒》UT系列共推出四款UT。（圖／品牌提供）



3C配件品牌CASETiFY以各式各樣的聯名企劃聞名，本次同樣受到日本動畫魅力的影響，宣布攜手懷舊經典的《美少女戰士》推出以「姊妹情誼」為主題的聯名系列，共推出五款經典角色的手機殼，適合與閨蜜一起使用，系列整體運用明亮五彩的顏色，像貼紙筆記一樣重疊的小圖案造型，還有串珠的吊飾，都充分展現了Y2K風格。

▲CASETiFY將於6月30日推出《美少女戰士》聯名系列。（圖／品牌提供）



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