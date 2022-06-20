fb ig video ETtoday search mobile

楊謹華大分量原形食物早午餐曝光！　燙羊肉配薑絲、起床先喝薑茶

>

▲▼ 楊謹華 。（圖／翻攝IG）

▲楊謹華注重營養均衡，維持好氣色與窈窕身材。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）

記者陳雅韻／台北報導

楊謹華近日結束新戲拍攝，返回台北準備宣傳7月上映的新電影《民雄鬼屋》，多了一些時間替自己準備餐點，她公開豐盛的早午餐內容，包括清燙羊肉加上大量薑絲、雞蛋、秋葵、高麗菜、清蒸南瓜、荔枝與兩顆黑芝麻丸，配上大棗與枸杞茶，分量驚人，她表示：「早午餐吃得豐富點，晚餐就會吃得冷靜點。」

▲▼ 楊謹華 。（圖／翻攝IG）

▲楊謹華公開豐盛早午餐，食物多以清蒸或水煮。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）

出道多年，楊謹華始終維持穠纖合度的身材，均衡飲食的好習慣功不可沒。她透露每天起床會空腹喝薑茶暖胃，只要有時間在家都會準備豐富有營養的早午餐，她說：「白天的餐吃得好很重要，只要是好的原形食物我都喜歡。」而烹調的祕訣無他，以水煮或清蒸為主，她會在肉、青菜與澱粉類做適當調配。

▲▼ 楊謹華 。（圖／翻攝IG）

▲楊謹華即使在工作中度過三餐，至少會有一餐以豐盛的原形食物為主。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）

若進入劇組拍戲，三餐都會在工作中度過，楊謹華表示她至少有一餐會準備像在家中的早午餐規模，盡量以原形食物為主，給自己補足體力也展現好氣色，才能以最佳狀態面對鏡頭。

►王心凌黑裝香奈兒包成亮點　潔西卡迷人直角肩對決

►孫芸芸15萬香奈兒愛心包連環撞　與女兒背同款兼曬逆天美腿

關鍵字：

楊謹華

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

王心凌黑裝香奈兒包成亮點　潔西卡迷人直角肩對決

王心凌黑裝香奈兒包成亮點　潔西卡迷人直角肩對決

路易王子「騎」到爸爸威廉頭上　小皮蛋與兄姊燦笑迷死人

路易王子「騎」到爸爸威廉頭上　小皮蛋與兄姊燦笑迷死人

徐睿知《夏娃》演復仇女珠寶戴好戴滿　和秀智撞同款耳環

徐睿知《夏娃》演復仇女珠寶戴好戴滿　和秀智撞同款耳環

綠鬣蜥變身華麗項鍊！　卡地亞端出重量級祖母綠坐鎮 衣櫃不能只有黑與白　凱特王子妃7萬粉紅套裝幹練又優雅 亮・珠寶／羅馬地標馬賽克結合寶石　Gucci壯遊「紀念品」好華麗 米倉涼子行頭驚人　配音戴百萬鑽石耳環當貴氣女王 瑞士名錶變潮了　虎紋迷彩煙燻面盤好威 風・Luxury／CHANEL字母變腕錶主角　墜飾搖擺一眼認出香奈兒 FRED彩虹心墜子挺多元平權　一件珠寶驚喜變出16種風貌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面