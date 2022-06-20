楊謹華大分量原形食物早午餐曝光！　燙羊肉配薑絲、起床先喝薑茶

▲楊謹華注重營養均衡，維持好氣色與窈窕身材。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）

記者陳雅韻／台北報導

楊謹華近日結束新戲拍攝，返回台北準備宣傳7月上映的新電影《民雄鬼屋》，多了一些時間替自己準備餐點，她公開豐盛的早午餐內容，包括清燙羊肉加上大量薑絲、雞蛋、秋葵、高麗菜、清蒸南瓜、荔枝與兩顆黑芝麻丸，配上大棗與枸杞茶，分量驚人，她表示：「早午餐吃得豐富點，晚餐就會吃得冷靜點。」

▲楊謹華公開豐盛早午餐，食物多以清蒸或水煮。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）

出道多年，楊謹華始終維持穠纖合度的身材，均衡飲食的好習慣功不可沒。她透露每天起床會空腹喝薑茶暖胃，只要有時間在家都會準備豐富有營養的早午餐，她說：「白天的餐吃得好很重要，只要是好的原形食物我都喜歡。」而烹調的祕訣無他，以水煮或清蒸為主，她會在肉、青菜與澱粉類做適當調配。

▲楊謹華即使在工作中度過三餐，至少會有一餐以豐盛的原形食物為主。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）

若進入劇組拍戲，三餐都會在工作中度過，楊謹華表示她至少有一餐會準備像在家中的早午餐規模，盡量以原形食物為主，給自己補足體力也展現好氣色，才能以最佳狀態面對鏡頭。

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