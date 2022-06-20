米蘭男裝周／PRADA讓男生也玩「下身失蹤」　是潮男就必須試試本季「熱褲」

記者王則絲／外電報導

在日前發表的VETEMENTS 2023男裝秀出現各種短版的露腹肌服裝，可見明年春夏仍維持男士的裸露風潮。PRADA 2023春夏男裝大秀於19日登場，由兩位創意總監Miuccia Prada與Raf Simons合力打造，而他們決定讓男生們露的則是雙腿部位，用一條皮革「熱褲」貫穿本季造型，喜歡Raf Simons潮流設計風格的男士們到時必須試試看才行。

PRADA 2023春夏男裝系列以「PRADA CHOICES」為題，Miuccia Prada解釋道：「這個系列將簡約作為一種理念、一種選擇。關於人們真正可以穿的衣服，現在對我們來說，這就是時尚。」全系列被基本款服裝佔據，包括西裝、大衣、毛衣、襯衫、丹寧和皮革單品，Raf Simons表示：「我們會被『基本』的服裝所吸引，比如經典款、典型款和百搭款。這些服裝是經典的，但它們的搭配卻是矛盾的，這使它們令人興奮和新穎。」

PRADA 2023春夏男裝系列以數套黑西裝開場，寬窄得宜的墊肩、縮腰和比以往更合身的西裝褲剪裁，已點出了本季「精簡」的概念；接著秀場超過半數以上模特都穿著「熱褲」造型出現，皮革短褲上飾以兩條五金拉鍊，它被拿來與背心、條紋針織毛衣、風衣甚至是長版襯衫搭配，在幾套造型中被遮住的褲頭，讓男士們看起來就像是女生們常使用的「下身失蹤」搭配。

還有一些跳色的針織毛衣、令人聯想到野餐的清新格紋大衣、鼻挺的牛仔連身褲裝造型，都井然有序地在秀上展開。本季在PRADA代表性的制服風格中，挹注了Raf Smions帶來的年輕、學生感，主要聚焦在著裝的基本要素，設計師們讓這些經過精簡化的基本單品互相搭配，即便它們看起來彼此矛盾，也很有趣，像是小時候在玩紙娃娃一樣，要怎麼「選擇」才是正確的，沒有人會管你。

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