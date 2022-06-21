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改掉5個不經意的小習慣　馬上提升個人氣場

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▲頭髮,女性,秀髮,長髮。（圖／unsplash）

▲氣場很難被複製，不是光靠氣勢而已。（圖／unsplash）

編輯／借借

氣場是一種難以領略、卻又一目瞭然的東西，同一件衣服穿在不同人身上，會出現不一樣的表情，除了身材是主要因素之外，氣場絕對是左右整個人質感的關鍵，氣場不盡然是氣勢，而是展現出來的一種態度，讓身邊的人感受到自信卻不壓迫的重點，就是「大器」2個字，改掉這些不經意的小習慣，讓你的個人氣場立刻提升幾個檔次。

▲女性,女生,型女,時尚。（圖／unsplash）

少說些雞毛蒜皮的小事
只能跟人聊出一些瑣碎的小事，會讓人覺得你眼界不夠，當然所有話題都是從小事開始，但重點在聊了半小時還是只能跟人說些演藝圈八卦、或是在同事背後碎嘴講壞話之類，自然形象就會成為獐頭鼠目的小人，多接觸更多話題，時事、新聞、旅遊或人生觀的分享，別讓自己變成街坊的八卦阿姨。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

停止不安的小動作
雖然有些小動作是不自覺的，但仍要有意識地察覺你可能有這樣的習慣存在，像是焦慮時會咬指甲、抓頭髮、呼吸急促，或是緊張時會手微微發抖、身體搖晃、狂眨眼睛、重複說出一樣的話之類。不要給自己壓力要一夜戒掉，但要慢慢改正，發現有這些動作就要盡量停止，久而久之就會改善。

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

隨時意識自己的體態
這裡的體態指的比較偏向「姿勢」而非「身材」，走路垂頭喪氣或總是彎腰駝背，或是腳步拖沓讓鞋底發出惱人的聲音，第一印象就會直接被影響，身體的姿態就是一種語言，如實地呈現你的心情，而且周邊所有人（包括陌生人）都能明明白白。

▲女性,穿搭,高跟鞋,運動,運動服,工作,職場。（圖／unsplash）

看著對方眼睛說話
這是對許多人來說很困難，卻是重要的一種練習，當別人詢問你或對你說話時，看著別人的眼睛回話，是尊重對方與自信的表現，當然許多人都會覺得害羞或尷尬，其實你可以依照你與對方的關係決定注視眼睛的時間長短，如果只是買杯咖啡，就在回話時看著對方、一到兩秒就好，先開始這樣的慢慢練習。

▲女性,女生,獨立,單身。（圖／unsplash）

不要總是苦瓜臉
這個世界裡雖然有很多鳥事，有些甚至天天會發生，但總是一副苦瓜臉，事實上多半不會讓事情很好，而且往往都會變更差。說真的，苦瓜臉不會礙到別人什麼，只是會讓大家下意識地避開你，大多數人的生活總有煩悶，所以真的不需要再多一個面對煩悶的理由，其實生活總是喜樂參半，多多關注那些讓你覺得快樂、之後更加堅強的一面，享受小確幸給你的撫慰，自然你的苦瓜臉就會放下，也更容易融入你的社交圈了。

▲女性,巴黎。（圖／unsplash）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 氣場

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