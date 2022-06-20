安格斯12星座一周運勢6／20-6／26　牡羊新的考驗來臨、天蠍容易走心

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20



繼水星上週移位，這週太陽、金星也輪番轉換了宫位，這週宛如星宮小盤整，對羊座來說只怕新的考驗即將報到，特別是感情上呈現不穩定的狀態，特別是剛步入新階段的情侶，仍有些未知在後頭，一切得且戰且走。另外人際上要當心同輩間的口舌是非，前輩、長輩才是你的貴人，別輕易受到別人言語撥弄而影響心情。

金牛座 4.21~5.20

牛座這週對於金錢有種蠢蠢欲動的心態，主要受到金星位移財宮的影響，容易有衝動型消費，也可能想趁著年中整理自己的財物狀況，為自己買下新的存款方案等，種種變化影響最大的就是荷包，建議還是得保守些才好。感情上的動向由暗轉明，單身者適合此時表露情感，不需要太高暗就有機會獲得對方暖暖回應。

雙子座 5.21~6.20

這週雙子挾帶著太陽、金星的氣勢，你的知性與才華將能讓你成為近期風雲人物，職場上能有發揮長才的舞台，人氣倍增的單身雙子，也適合在此時注意身邊與你投契的對象，說不定為你開出朵朵桃花。唯獨意氣風發時要當心避免聰明反被聰明誤，特別是與你親近的友人可能有黑化成為小人的隱憂，別太輕敵了！

巨蟹座 6.21~7.21

頂著土星逆行的壓力，巨蟹卻能在低壓之下衝出一片天，主要有太陽護體，就算是遇到麻煩事也能有貴人或朋友出手讓你轉化危機，只是工作上得預防懶病上身，表現落於人後，當心年中考核交出不甚亮眼的成績單。不過太陽之下依然有好事發生，單身者能結交到真心摯友，與心上人感情也有進階的機會！

獅子座 7.22~8.22

獅座一向喜歡走在人群注目的聚光燈下，不過這週比起前面幾位風雲人物，獅子相對有些黯淡，工作人際表現平庸，雖沒有大缺點，但也沒有亮點，不過沒消息就是好消息，趁著夏日可以培養自己的第二、第三專長或興趣，不僅能從中拓展人際與愛情，也有機會意外開發出另一個斜槓事業！

處女座 8.23~9.22

處女座一向習慣把大事化小、小事化無，喜歡平安過日子，不過這週就算想低調也都很難，水星、金星走入事業宮位，職場上好比乘風破浪的姐姐或披荊斬棘的哥哥，表現精采可期，只要準備好就不怕徒勞無功。只是這段日子的處女座過份充實豐富，很可能因此無暇發展感情朋友，為了錢途也只能把感情放一邊啦！

天秤座 9.23~10.22

措手不及的快節奏隨著金、日的移位得到緩解，雖然秤座平時伶俐聰明，不過過度快速緊繃的生活並不適合你，這週開始你將能慢慢找回節奏感，工作上愈來愈能得心應手，不熟的朋友夥伴也會愈來愈有默契，此時愛情很可能出現在工作職場中，單身者需要好好留意那些默默幫助你的貴人，其實案情可能並不單純！

天蠍座 10.23~11.22

這週在金星位移之下，蠍座感情危機暗藏，特別是有對象的，此時的你對於一些言語是非特別容易走心，情人不小心講的真話都可能被你解讀成其它意思，或成為你心中的疙瘩，讓感情卡卡。工作方面則需要學著三思後行，不必每件事都搶著第一個作表現，也許該收起容易自我膨脹的態度，多和表現優異的人學習。

射手座 11.23~12.21

射手整體來說雖然表現上沒有特別突出的亮點，不過各方面表現都可說在水準之上，連小人也默默的走出你的視線範圍，這週的你很適合在閒暇之時邀約你的知己閨密，隨意的交心聊天，都能讓你度過十分暢快的夏日午後，唯獨在種種看不見的消費上要控管好自己的荷包，不論網路刷卡或請客買單，太過豪氣得要承擔後果。

摩羯座 12.22~1.19

在行星小規模盤整下，摩羯衰運總算止步，接下來只要能保持樂觀、積極的態度，整體運勢就有望來個翻身大扭轉，特別是工作上將能突破關卡，此時也適合把握時間與情人培養感情，不論是增加聊天談心的互動，或是假日膩在一起，不需要特別玩樂也能從中享受兩人相處的幸福感。單身者桃花動向雖然不明，但積極開發人脈就會擁有一個好的開端。

水瓶座 1.20~2.18

奉勸水瓶不喜歡、不樂意的事情就別勉強做，特別是工作上也要懂得順勢而為的藝術，別老是咬牙硬撐讓好好的事情失去了原本初衷，土星依舊是你的隱性壓力，不過藉著太陽的能量可以小小抵銷，重點是你得重拾自信，不論在感情上或是人際，適時表露自己的喜好與脾氣、適時說NO，都反能讓人更了解你。

雙魚座 2.19~3.20

明明沒有高調表現，不過這週雙魚的一舉一動在朋友間就是十分令人矚目，優質的個性與氣質將使你擁有人見人愛的好人緣，連帶感情之門也因此而開，單身者能在人群中成為亮眼的所在，想要尋覓一段真感情，不妨抓緊此時的好時機。不過有對象者需要更用力的溝通、經營來守護彼此這段情，避免讓人從中有可乘之機。

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