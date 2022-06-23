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雨季一過雨靴就變白！5撇步教你清潔保養　延長壽命靠這招

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

從4月開始的梅雨季，讓大家每天起床生無可戀，煩惱著怎麼樣才能華麗上班、上課，於是雨靴、防水鞋成為熱門關鍵字，其中不乏人氣品牌Hunter、Aigle、Barbour、Palladium…只不過在雨季過後，久久沒穿的雨靴容易變白，等到下一次需要它，卻也穿不出門。往下看雨靴清潔、保養的5大撇步，再也不用每年雨季都要花錢買新雨鞋。

雨靴清潔、保養方式

撇步1、清洗髒污要用

出門在外一整天，難免會把雨靴弄髒，不過雨靴最大的優點，就是不會濕的防水特性，記得清洗雨靴的時候，只需要以清水洗淨就好，如果污漬很髒可依情況搭配中性清潔劑。

撇步2、陰涼處晾乾

雨鞋、雨靴洗淨之後，放在通風處自然陰乾即可，請避免陽光直接照射，雨靴才不會產生變質的情況。

撇步3、不怕靴內悶熱潮濕

雨季一來，長時間穿著雨靴的雙腳容易悶熱、潮濕，回到家後不妨利用報紙、廢紙團，放在雨靴中吸濕，還能加快雨靴恢復乾燥。

撇步4、最大天敵是它

雨靴大部分是用橡膠製作，所以在清洗的時候，千萬不要用漂白水清潔，容易導致雨靴產生變質的情況。

撇步5、延長壽命神器

想延長雨靴的使用壽命，維持原有的光澤感，建議可以使用雨靴保養蠟、專用清潔保養噴劑，不僅能讓雨靴使用壽命更久，還能有效去除白化的現象，讓雨靴每次穿就像新買的一樣。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

獨家專訪｜JARRY LEE：「我想激勵大家去展現自我、追求夢想，當面對幸福與熱情時，選擇困難的道路挑戰自己。」

跟著《美麗佳人》前進香奈兒 Le19M 工坊總部，探索八大工坊的絕美工藝與創意

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 雨季, 雨靴

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