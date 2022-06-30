今夏泳衣流行挖空剪裁、顯瘦一件式　12款平價推薦穿成內搭一樣美

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

隨著氣溫節節攀升，你是否計畫著前往沙灘吹吹海風、溪邊玩玩水，讓煩躁的心情消消暑呢？綜觀各大泳衣品牌最新的設計，整理出2022泳衣四大流行元素，並從Zara、H&M等平價服飾挑出12件推薦款！

1、性感鏤空

本年度所推出的新款泳衣，「鏤空」元素為最大宗。其實不只是泳衣，在2022春夏的時裝方面，挖空的設計也相當普遍，是今年夏天辣女孩的基本配備，挖空設計的優勢在於可以藉由布料藏著身材缺點、露出的部分點亮優點，一正一反、有加成的修飾效果！

推薦款1：Zara鏤空泳裝，NT$1,390