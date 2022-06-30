今夏泳衣流行挖空剪裁、顯瘦一件式　12款平價推薦穿成內搭一樣美

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人
隨著氣溫節節攀升，你是否計畫著前往沙灘吹吹海風、溪邊玩玩水，讓煩躁的心情消消暑呢？綜觀各大泳衣品牌最新的設計，整理出2022泳衣四大流行元素，並從Zara、H&M等平價服飾挑出12件推薦款！
1、性感鏤空
本年度所推出的新款泳衣，「鏤空」元素為最大宗。其實不只是泳衣，在2022春夏的時裝方面，挖空的設計也相當普遍，是今年夏天辣女孩的基本配備，挖空設計的優勢在於可以藉由布料藏著身材缺點、露出的部分點亮優點，一正一反、有加成的修飾效果！
推薦款1：Zara鏤空泳裝，NT$1,390
推薦款2：H&M加墊抹胸式比基尼上衣，NT$499
推薦款3：H&M平口連身泳裝，NT$999
2、腰帶顯瘦
將腰帶結合泳衣的穿搭風潮再次回歸！不論是One piece的連身泳衣、比基尼泳褲都多一條腰帶的設計，視覺上有稍稍的收腰效果，另還有巧偷腰臀之間的比例。
推薦款4：Maddox 一件式，NT$3,526
推薦5：Carlie一件式泳衣，NT$3,761
推薦6：Tango一件式泳衣，NT$4,642
3、金飾元素結合
總喜歡用配件打造造型華麗感的女孩們，去到海邊、溪邊玩耍又不想時時刻刻留意飾品是否還在？那你可以選擇泳衣結合上金飾設計的款式，既能維持吸睛亮點，又不用被多餘的飾品綁手綁腳。
推薦款7：Domico 一件式泳衣，NT$4,348
推薦款8：Sammie 比基尼上裝，NT$2,909
推薦款9：Moda Minx Seychelles套裝，上衣／NT$1,400；泳褲／NT$1,400
4、羅紋／針織面料
針織不再只是秋冬時節的專利！帶著一點甜美，又有一點知性的針織／羅紋面料，在火辣辣的夏天、當眾泳衣皆以性感為主要訴求，清新氣質自成一格，別具特色。
推薦款10：Zara網眼泳衣，NT$ 1,390
推薦款11：& Other Stories小花排扣連身泳衣，美金69元（約台幣NT$2,053元）
推薦款12：H&M針織比基尼套裝，上衣／NT$ 499；泳褲／NT$ 349
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