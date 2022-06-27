fb ig video ETtoday search mobile

保濕噴霧夏天用特別舒服！5款新品推薦一瓶多用，幫肌膚大補水

>

Text / Marie Claire美麗佳人 Photo / Marie Claire美麗佳人

保濕噴霧在夏天可以怎麼用？

其實保濕噴霧可以想成是將保濕化妝水裝在噴霧瓶中，用途同樣很多元，可以一瓶多用。

方法1.快速噴灑

臉部清潔後，距離約15公分，輕閉雙眼輕柔噴灑於臉部，讓細緻噴霧可均勻分佈每吋肌膚幫助快速吸收，搭配化妝棉輕拍擦拭，可溫和再次清潔、增加肌膚保濕度。

方法2.簡單濕敷

噴濕化妝棉後可以局部濕敷，每次5-10分鐘。

方法3.冰鎮清爽

可將保濕噴霧放置冰箱，增添使用的清涼感、緩解夏季炎熱和運動後的臉部或身體的疲勞。但記得，一旦放進冰箱後就必須一直冷藏，不建議再拿出擺放，以免因溫差而變質。

SABON植萃保濕噴霧

迎接夏季，SABON推出全新植萃保濕噴霧，以兩樣最受歡迎的植物，薄荷、薰衣草為主。噴霧所含的純露來自植物本身，是蒸餾精油時所得到的植物精華花水，不僅能夠為肌膚高效補水，同時兼具舒緩肌膚的躁動、平和、放鬆情緒的功能。

選用的霧化噴頭可以將每一滴純露均勻細緻地噴灑於臉龐，將天然植物保養成分完整送達每一吋角質，維持肌膚健康。配方中不添加酒精與香料，也不含Paraben防腐劑。

薄荷植萃保濕噴霧

▲SABON薄荷植萃保濕噴霧230ml，NT$1,280

富含胡椒薄荷純露，具有令人振奮的天然香氣，同時喚醒肌膚與心靈。薄荷可帶給肌膚清涼和舒爽感受，並達成油水平衡。所有膚質皆適用，特別適合油性肌。

薰衣草植萃保濕噴霧

▲SABON薰衣草植萃保濕噴霧230ml，NT$1,280

富含真正薰衣草純露，每一公升至少需要超過一公斤新鮮的薰衣草花才能蒸餾而得，使用時能感受薰衣草的靜謐與和緩寧靜的特質。讓疲憊的肌膚重獲光彩，並維持膚況穩定。亦可調理心情，帶來和諧與放鬆之感。所有膚質皆適用，特別適合乾性、敏弱、缺水肌膚。

ELIXIR怡麗絲爾彈潤瞬效超微噴霧（沁涼限定）

▲ELIXIR怡麗絲爾彈潤瞬效超微噴霧（沁涼限定）80ml，NT$800（限量）

ELIXIR怡麗絲爾「彈潤瞬效超微噴霧」自2020年上市後，在日本累積突破174萬瓶銷量，2022年因應夏天推出沁涼限定版。額外添加薄荷複合物，在炎熱的夏天帶來保濕和涼感。

而且有別於一般保濕噴霧單純補水。ELIXIR怡麗絲爾噴霧以「水+油雙層技術」，以美容液和美容油雙層配方再結合膠原蛋白複合成份，為肌膚注入保濕油水和抗老彈潤。並以極細微的40μm噴霧顆粒，加強滲透吸收。

Jo Malone London海灣剪秋羅臉部噴霧

▲ Jo Malone London海灣剪秋羅臉部噴霧50ml，NT$1,350（限量）

Jo Malone London 2022年英倫遨游系列中除了香水和居家香氛，更推出品牌首款臉部保濕噴霧！帶有海灣剪秋羅水嫩花香的臉部噴霧，完整體現野外游泳的暢快清涼感。成份取材純英國水，並加入維他命E、甘油和保濕複合成份、不含酒精。細膩溫和並有助於肌膚更加光滑和柔軟。

HR赫蓮娜植萃綠寶修護噴霧

HR赫蓮娜榮登油皮摯愛、最受歡迎的入門明星精華「綠寶瓶」首度推出植萃綠寶修護噴霧。添加法國國寶級珍稀「珊瑚草」，珊瑚草生長在純淨的法國布列塔尼海岸，險惡的生長環境促使其擁有強韌生命力，被法國水手們視為出遠洋時必帶的急救植物；另更添加了「珊瑚草精油」幫助高效修護。搭配細緻噴頭設計，一噴柔嫩、保濕舒緩。

不過這罐噴霧目前在台灣只送不賣，2022/6/1~6/30好友月活動期間至HR赫蓮娜專櫃或官網消費滿NT$25,000即能獲得（市價NT$2,500、數量有限送完為止）

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

揭開簡嫚書少女感的秘密！讓她肌膚透亮發光、生活健康年輕的運動清單、保養習慣、飲食原則超詳細分享

《柔美的細胞小將》金高銀和14年前長一樣！水嫩美肌全靠每天做這三件事保養

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 保濕噴霧, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

威廉王子肖像畫站三七步！　網：哈利才會這樣站、好像男模

威廉王子肖像畫站三七步！　網：哈利才會這樣站、好像男模

大S婚紗照曝光！珊瑚粉窄裙、綠色「夢幻婚鞋」超時髦　網友讚：這才是她

大S婚紗照曝光！珊瑚粉窄裙、綠色「夢幻婚鞋」超時髦　網友讚：這才是她

第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」

第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」

IKEA絕版品出清5折起　收納神物「移動推車」不到600元買回家 Seiko入門GMT機械錶秀三地時間　萬元出頭價格太誘人 衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢 改掉5個不經意的小習慣　馬上提升個人氣場 皮膚科醫師揭「讓你白花錢」的5種美容保養品　沒效還可能傷身 爆準！沙漠中口渴挑「一種飲料」，秒測你的真實性格 娜塔莉波曼「肌肉消風」依然美翻　「雷神老婆」穿中空裝同台比美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面