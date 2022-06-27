保濕噴霧夏天用特別舒服！5款新品推薦一瓶多用，幫肌膚大補水

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保濕噴霧在夏天可以怎麼用？

其實保濕噴霧可以想成是將保濕化妝水裝在噴霧瓶中，用途同樣很多元，可以一瓶多用。

方法1.快速噴灑

臉部清潔後，距離約15公分，輕閉雙眼輕柔噴灑於臉部，讓細緻噴霧可均勻分佈每吋肌膚幫助快速吸收，搭配化妝棉輕拍擦拭，可溫和再次清潔、增加肌膚保濕度。

方法2.簡單濕敷

噴濕化妝棉後可以局部濕敷，每次5-10分鐘。

方法3.冰鎮清爽

可將保濕噴霧放置冰箱，增添使用的清涼感、緩解夏季炎熱和運動後的臉部或身體的疲勞。但記得，一旦放進冰箱後就必須一直冷藏，不建議再拿出擺放，以免因溫差而變質。

SABON植萃保濕噴霧

迎接夏季，SABON推出全新植萃保濕噴霧，以兩樣最受歡迎的植物，薄荷、薰衣草為主。噴霧所含的純露來自植物本身，是蒸餾精油時所得到的植物精華花水，不僅能夠為肌膚高效補水，同時兼具舒緩肌膚的躁動、平和、放鬆情緒的功能。

選用的霧化噴頭可以將每一滴純露均勻細緻地噴灑於臉龐，將天然植物保養成分完整送達每一吋角質，維持肌膚健康。配方中不添加酒精與香料，也不含Paraben防腐劑。

薄荷植萃保濕噴霧

▲SABON薄荷植萃保濕噴霧230ml，NT$1,280



富含胡椒薄荷純露，具有令人振奮的天然香氣，同時喚醒肌膚與心靈。薄荷可帶給肌膚清涼和舒爽感受，並達成油水平衡。所有膚質皆適用，特別適合油性肌。

薰衣草植萃保濕噴霧

▲SABON薰衣草植萃保濕噴霧230ml，NT$1,280

富含真正薰衣草純露，每一公升至少需要超過一公斤新鮮的薰衣草花才能蒸餾而得，使用時能感受薰衣草的靜謐與和緩寧靜的特質。讓疲憊的肌膚重獲光彩，並維持膚況穩定。亦可調理心情，帶來和諧與放鬆之感。所有膚質皆適用，特別適合乾性、敏弱、缺水肌膚。

ELIXIR怡麗絲爾彈潤瞬效超微噴霧（沁涼限定）

▲ELIXIR怡麗絲爾彈潤瞬效超微噴霧（沁涼限定）80ml，NT$800（限量）



ELIXIR怡麗絲爾「彈潤瞬效超微噴霧」自2020年上市後，在日本累積突破174萬瓶銷量，2022年因應夏天推出沁涼限定版。額外添加薄荷複合物，在炎熱的夏天帶來保濕和涼感。

而且有別於一般保濕噴霧單純補水。ELIXIR怡麗絲爾噴霧以「水+油雙層技術」，以美容液和美容油雙層配方再結合膠原蛋白複合成份，為肌膚注入保濕油水和抗老彈潤。並以極細微的40μm噴霧顆粒，加強滲透吸收。

Jo Malone London海灣剪秋羅臉部噴霧

▲ Jo Malone London海灣剪秋羅臉部噴霧50ml，NT$1,350（限量）



Jo Malone London 2022年英倫遨游系列中除了香水和居家香氛，更推出品牌首款臉部保濕噴霧！帶有海灣剪秋羅水嫩花香的臉部噴霧，完整體現野外游泳的暢快清涼感。成份取材純英國水，並加入維他命E、甘油和保濕複合成份、不含酒精。細膩溫和並有助於肌膚更加光滑和柔軟。

HR赫蓮娜植萃綠寶修護噴霧

HR赫蓮娜榮登油皮摯愛、最受歡迎的入門明星精華「綠寶瓶」首度推出植萃綠寶修護噴霧。添加法國國寶級珍稀「珊瑚草」，珊瑚草生長在純淨的法國布列塔尼海岸，險惡的生長環境促使其擁有強韌生命力，被法國水手們視為出遠洋時必帶的急救植物；另更添加了「珊瑚草精油」幫助高效修護。搭配細緻噴頭設計，一噴柔嫩、保濕舒緩。

不過這罐噴霧目前在台灣只送不賣，2022/6/1~6/30好友月活動期間至HR赫蓮娜專櫃或官網消費滿NT$25,000即能獲得（市價NT$2,500、數量有限送完為止）

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