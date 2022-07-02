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張員瑛、Kazuha是「新一代潮流指標」　水光嘟唇+乾淨眼影韓妞都在瘋

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

最近在韓國炙手可熱的藝人非張員瑛、Minnie、Kazuha、no:ze莫屬！細看這些被稱為「新一代潮流指標」的明星們妝容特色，包括了水光嘟唇、厭世小煙燻…通通都是最流行的韓系妝感。

什麼是MZ世代？

韓國有所謂的「MZ世代」，其實就是1980年代至2000年代的千禧世代（Millennials），以及出生於1990年代中期至2000年代初期的Z世代（Generation Z）統稱，也就是18~40歲的年輕人。

IVE張員瑛：水潤嘟唇

從IZ*ONE到IVE作為團體的中心門面，因美貌頻頻登上熱搜的張員瑛，甜美可愛的妝容大受歡迎，其中，「充滿水潤光澤感的唇妝」可說是她妝容的主要特色之一。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

在IVE的官方影片IVE‑Log中也可以看到，張員瑛就算不塗上有顏色的唇彩，也一定會在唇上擦些透明唇蜜，來打造自然豐滿的嘟唇。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(G)I-DLE Minnie：厭世感小煙燻眼妝

以〈TOMBOY〉一曲橫掃韓國各大音樂節目冠軍的(G)I-DLE，成員Minnie充滿魅力的直拍影片不僅突破百萬點閱率，她的妝容也在網路上掀起的仿妝風潮。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minnie的妝容大多注重在眼部的表現，利用深色眼影的暈染讓眼部深邃放大，帶點厭世感卻不會太浮誇的小煙燻妝，根根分明的綻放式上下睫毛也是特色之一。

 
 
 
 
 

 
 

LE SSERAFIM Kazuha：乾淨眼影+原生唇色

一出道就因出眾的美貌及高挑的身材在韓網引發熱議的新女團LE SSERAFIM日本成員Kazuha，清秀的臉蛋被稱為是「新一代的國民初戀相」。

 
 
 
 
 

 
 

妝容表現上大多以乾淨、不濃烈的色彩為主，重點就是清淡色眼影以及貼近原生唇色的蜜桃或玫瑰色系唇彩。低妝感高質感的表現，呈現出自然清純的感覺。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

no:ze：貓系妝容

參與韓國街舞競賽節目《街頭女戰士》後一炮而紅的舞者no:ze，不僅擁有實力與外貌並存的犯規魅力，她的妝容也是充滿話題性的討論點之一。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

充滿冷豔感的貓系妝容可說是no:ze的一大特色，以低彩的霧面眼影打底，畫上微上挑的眼線並拉長眼尾，再加上乾淨纖長的睫毛，呈現出高冷又性感的氛圍。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, MZ世代, 妝容, 張員瑛, Minnie, Kazuha

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