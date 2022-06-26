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徐睿知《夏娃》黑色羽毛禮服來頭不小！浮誇大蓬裙設計IU、Rosé都穿過

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

徐睿知擺脫負面新聞，帶著全新作品《夏娃的醜聞》回歸小螢幕，在劇照中她化身黑天鵝女王，大露招牌螞蟻腰，連帶引發大家對她身上黑色羽毛禮服的好奇，出自韓國婚紗品牌Bridal Kong，或許在這之前你沒聽過，但其實你早就不只一次看過它的設計。

被Bridal Kong圈粉的對象多不勝數，像是國民女神IU李知恩拍攝《Celebrity》MV，選擇有著浮誇大蓬裙的粉色雪紡紗禮服，將自己變成粉紅芭比；泫雅在《Flower Shower》MV中情有獨鍾亮黃色荷葉領洋裝；BLACKPINK成員Jisoo、Rosé則在《How You Like》MV換上黑色華服展現姣好的身材。

婚紗品牌Bridal Kong介紹

於2009年創立的Bridal Kong，最初是為了滿足所有新娘的夢想婚禮，以出色的工藝技術，打造各式風格的婚紗，並提供客製化的服務，後來Bridal Kong還推出Blac Kong和Design Kong支線，Blac Kong為男性西裝系列，Design Kong則提供可於日常穿著的洋裝、禮服款式。

Bridal Kong的婚紗擅長以花卉、羽毛、樹葉等大自然元素為主要設計，以此基礎加入蕾絲、蝴蝶結，或是運用大量雪紡紗營造童話故事的公主風格，色彩上除了純白色，也有裸粉色、青綠色、深藍色，另外，誇張的蓬裙也是Bridal Kong極具代表性的設計。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 徐睿知, 婚紗

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