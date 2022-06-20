湯姆克魯斯明年就要60歲！起床後足足花30分鐘保養　大量運動維持體態

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因電影《捍衛戰士：獨行俠》（《捍衛戰士Top Gun》續集）再創票房新高的「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）原來明年就要60歲了！在鏡頭前狀態依舊極佳的他，私下可是很講究保養，不管臉蛋與身材都很有一套！

男神原來是保養控

湯姆克魯斯拍戲時的敬業精神向來為人稱道，比如動作戲堅持親自上陣、不用替身等原則都讓他的演藝事業始終亮眼，而這敬業態度也反映在他維持臉部狀態與身材的努力上。





根據國外報導，湯姆克魯斯的保養秘訣之一就是「早上起床後，臉會先泡冷水60秒」，藉此幫助醒膚。接著才洗臉，並依序擦上化妝水、臉部精華液、眼部精華、眼霜、臉部乳霜和頸霜，一整套保養步驟下來足足需要30分鐘。所以在他特別忙的時候，阿湯哥甚至會提早在凌晨4:30就起床，以確保有足夠時間保養。

他也有各種美容道具來輔助保養，例如國外很流行的LED保養面罩就是他愛用的工具之一。另外，定期到皮膚科求診也是湯姆克魯斯凍齡的關鍵，雖然他本人從未親口證實，不過些許醫美（例如打肉毒或是臉部雷射等）或許也是幫助他維持容光煥發的撇步之一。

大量運動維持身材

至於身材維持，湯姆克魯斯則透過多樣性的運動來達成，「海上划艇、洞穴探險、擊劍、跑步機、舉重、攀岩、慢跑…我做了很多不同的活動。」因為內容涵蓋了有氧與重量訓練，可以以不同層面活動身體，同時也能鍛鍊到更多不同的身體部位肌肉，使得湯姆克魯斯長期得以維持絕佳體能與體態。





嚴格飲食管理

湯姆克魯斯對飲食同樣講究，據說基本原則受好友大衛貝克漢（David Beckham）影響，採取將每天熱量控制在1200卡左右的飲食法。內容也盡量避免攝取碳水化合物，烹調法以低溫為主，像肉類就會避免高溫煎炸、改用舒肥料理等等，主要是為了抗氧化。





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