徐玄振高級臉讓黃寅燁也愛上！保養秘訣公開　簡單快速卻超有效

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徐玄振有「浪漫愛情劇女王」的稱號，多部作品皆有好成績，連近期開播不久的《為何是吳秀才》也不例外，出道17年維持好體態、膚質的秘訣是什麼呢？

浪漫愛情劇女王



徐玄振出道至今17年，出演作品像是《又，吳海英》、《浪漫醫生金師傅》、《愛上變身情人》等劇都有優秀的收視率，也拿了不少獎項，演技受到認可，而《為何是吳秀才》則是徐玄振不同路線的挑戰。

《為何是吳秀才》劇情講述因錯誤的選擇而夢想著走向錯誤的法學院女教授（徐玄振飾演），與一個曾經受冤入獄的法學院學生（黃寅燁飾演）相戀，並修正了自己的人生，開啟一段心痛且心動的愛情故事，徐玄振劇中是個犀利高冷的角色，和過去的形象大不相同，未開播就讓人相當期待，開播後收視也不俗。

出道這麼多年不斷地在演技上鑽研，同時也將自身的狀態維持得非常好，她多年來的保養秘訣是什麼呢？一起看下去。

鎮靜、保濕、防曬

徐玄振在保養上最奉行的基本原則就是大家都很熟悉的防曬和保濕，保養時精華液、乳霜和美容油一樣都不落下；日常防曬一定擦好擦滿也會定期補，並且在下戲後、日常生活時盡量保持素顏。

預防乾燥的方法

至於徐玄振加強保濕的方法，除了日常的保養之外，也非常倚重面膜的效果，有時候甚至一天會敷到兩片面膜，但大家要注意不是所有肌膚情況和氣候都適合；因為韓國氣候也非常乾，徐玄振也會在房裡常備加濕器，維持空間的濕度。

定期上皮膚科

除了基本的保養外，徐玄振還有一個非常重要的方法，那就是趁著忙碌工作的間隙定期到皮膚科報到，了解自己的肌膚狀況和缺乏的養分，以調整因為工作忙碌、壓力等等導致的肌膚不穩。

韓國舞蹈、皮拉提斯維持線條

不說大家可能不知道，徐玄振是從小練習韓國舞蹈到大的，並且曾經以女團出道且曾被SM娛樂挑選少女時代預備成員，因此擁有深厚的舞蹈基礎，身材線條非常好，近年來則會透過皮拉提斯的訓練，維持肌肉的緊緻和線條。

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