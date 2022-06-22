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《柔美2》金高銀和14年前長一樣！水嫩美肌全靠每天做三件事

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期韓劇《柔美的細胞小將》播出第二季，女主角金高銀日前在IG上Po出了自己高中時期的舊照，現在的她和當時相比，除了退去當時的嬰兒肥，水嫩的肌膚幾乎沒有差異。

金高銀全新力作

漫改韓劇《柔美的細胞小將》近期播出第二季，以女主角金高銀搭配朴珍榮為故事主線，金高銀一出道就擔任女主角，也在演出經典韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》創下事業高峰，天才演技受到認可。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

在《柔美的細胞小將》中，除了關注感情線的發展以及金高銀可愛的髮型外，她通透的膚質也備受注目，以下就要細細說明她的保養方法。

 
 
 
 
 

 
 

每天喝水2000c.c，飲料只喝麥茶

盤點過這麼多位女星的保養，就沒有一位沒提到多喝水，可見得喝水真的對膚質有一定的影響，每天都要定時定量的喝到2000c.c才是一天基本的足夠飲水量。除了喝水外，如果真的想喝飲料，金高銀會選擇無糖的麥茶，尤其是夏天，止渴效果很好。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

一個月裡有一週每天敷面膜

金高銀曾在韓國綜藝節目《HAPPY TOGETHER》中提到，拍戲時反覆的上妝、卸妝，其實是對肌膚是一種無可避免的負擔，為了迅速得到保養的效果，金高銀會在一個月內選擇一週每天都敷上面膜，達到替急救補水的效果。要提醒大家，根據膚況確實是可以天天敷面膜，但建議選擇單純保濕效果的產品會更適合。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3小時補防曬、4小時補保養

出門前一定要擦防曬已是基本，防曬效果更加倍，補防曬也是不能漏掉的步驟，在外拍攝時金高銀一定會在三個小時左右就補一次防曬，確保效果不打折；為了維持肌膚的水潤度，適時替肌膚補水也很重要，尤其是在乾燥寒冷的冬天，四個小時就會進行基本的補水保養。出門在外，金高銀也會攜帶自己代言的產品Kahi萬用棒，可塗抹在全身需要的地方簡單補水。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 金高銀, 柔美的細胞小將, 保養

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