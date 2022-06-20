夏姿秋冬大玩「光塵魔法」！　手工蘇繡還原煙花、飛舞羽毛仙氣爆棚

記者鮑璿安／台北報導

擅長中西結合的台灣設計師品牌夏姿・陳 SHIATZY CHEN，秋冬系列以《光塵》為題，今（20日）舉辦新品預覽，如同在黑夜中產生絢爛花火般，衣著元素以羽毛象徵煙花綻放、西洋油畫呈現火花樣貌，以搶眼造型點燃民眾對生活的渴望。

▲開版圖騰以煙硝意象呈現於緹花布料 。（圖／品牌提供）





▲煙硝意象手繪畫花、手工蘇繡還原煙花 。（圖／品牌提供）

點燃煙花、出現火光到熄滅，這一夢幻的過程，由夏姿秋冬工藝巧妙展現，開版圖騰以煙硝意象呈現於緹花布料，水墨畫與粗獷的筆觸延伸燃燒的炙熱，手工蘇繡則將煙花描繪得栩栩如生。多處可見的紅色流蘇細節，被點綴在寬鬆的褲腿以及領口、袖口之間，似火焰般帶來靈動感。

▲立領正裝則搭配橫向蓬鼓型裙撐打造中西結合的張力 。（圖／品牌提供）

本季許多中西結合的搭配很有趣，像是立領正裝則搭配橫向蓬鼓型裙撐，營造出比例上的對比張力；男裝系列以襯衫、大衣搭配休閒感高領緊身印花上衣，運用黑色系點綴著立體亮片和飛舞的羽毛，寓意在黑暗中產生光芒。而H LINE剪裁更顯年輕化趨勢，少了內收的腰線卻依舊有女性魅力，搭配上高筒靴收尾相當明媚。

配件部分，多功能的印花領巾在層次搭配上起到關鍵作用，包款同樣以經典玉鐲提把包款與迷你小包款設定為本季重點，在模特兒以手捧方式下演繹，微小細節成就強大氣場。