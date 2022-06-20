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G-SHOCK 11萬的錶藏家好愛！　日本鎮定色彩「青墨」裝飾細節

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▲▼ G-SHOCK,Citizen 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK青墨新色MRG-B5000BA-1腕錶，錶殼由25個不同零件重新組合，115,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

上攻10萬元市場的G-SHOCK，對於忠實粉絲而言極具吸引力，因為背後的設計理念、細膩的工藝，都值得細細品味、把玩，今正式在台亮相的「青墨」新色MRG-B5000BA-1腕錶，即是最佳代表，在日本文化中，「青墨」是指書法與繪畫中用藍色顏料調製而成的墨汁，予人靜謐的力量，與禪宗精神的自我察覺本質相符，因此品牌採用藍色離子IP電鍍，為錶圈、錶殼轉彎處的T字零件、錶帶針腳點綴此特殊色調，定價115,000元。

▲▼ G-SHOCK,Citizen 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MRG-B5000BA-1腕錶的青墨點綴於錶盤、錶殼零件與錶帶針腳上。

細究G-SHOCK MRG-B5000BA-1腕錶的錶殼，由多達25個不同零件組合構成，且每個零件都經過拋光處理展現高級質感，材質也下足功夫，錶殼、錶圈與錶帶分別由3種不同特性的鈦合金材質製成，各以堅硬、光亮與耐刮特色著稱，且重量從不鏽鋼版本的167g減至114g；配備Bluetooth®藍牙連結和世界六局電波，透過專屬APP設定腕錶各項功能，並搭載太陽能電力。

▲▼ G-SHOCK,Citizen 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK虛擬戰士第二發GMW-B5000TVB-1腕錶，51,000元。

不僅融入日本文化，G-SHOCK也朝未來科技領域邁進，以虛擬實境為設計靈感創作GMW-B5000TVB-1腕錶，鈦金屬錶殼與錶帶在分區遮蔽下進行多色離子IP鍍膜處理，因此呈現出銀色、棕色與黑色不規則組合的幾何圖案，輔以雷射雕刻印刷各種符號，彷彿科幻電玩遊戲的神祕標記。

▲▼ G-SHOCK,Citizen 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GMW-B5000TVB-1腕錶呈現的不同色塊，在分區遮蔽下進行多色離子IP 鍍膜處理而成。

同為日系品牌的CITIZEN則以「The MOMENT of ADVENTURE 城市冒險」為主題，為運動風PROMASTER系列推出3款橄欖綠色新錶，包括有錶殼有「菸灰缸」暱稱的BJ8057-17X 300米專業潛水錶、錶冠移至4時位置防撞擊的200米防水BN0157-11X腕錶，以及賽車風格的CB5037-17X腕錶，均以碳灰色錶殼搭配橄欖綠面盤與錶帶，展現夏日的活力與熱情。

▲▼ G-SHOCK,Citizen 。（圖／公關照）

▲CITIZEN台灣限量50只BJ8057-17X腕錶（上）23,900元，台灣限量100只BN0157-11X腕錶13,900元，CB5037-17X腕錶27,800元。（圖／CITIZEN提供）

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關鍵字：

G-SHOCK, CITIZEN

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