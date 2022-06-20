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客廳最不需要的4種家具　茶几、地毯都過時

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▲居家,客廳,空間,改造,生活。（圖／unsplash）

▲許多人流連的客廳空間，設計師也分享幾種家具其實不需要。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

普遍而言，家中空間規劃仍以起居室、客廳為聚會中心，但隨著居家觀念的改變，有些大而無當、甚至讓視覺更小更煩亂的家俱家飾，已經不適合擺在客廳裡，國外居家網站編輯CAROLINE就曾詢問設計師「客廳不需要擺什麼？」結果得出幾個有趣的答案。

▲▼客廳,裝潢。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲空間有限的小客廳，可以用其他方式取代茶几。

茶几、咖啡桌
或許在客廳喝杯咖啡或飲料是稀鬆平常的一件事，但考量目前許多住宅的空間愈來愈小，大而無當的茶几似乎不是一個好主意，因為在小空間有一張佔據流動空間的物品，只會讓所有佈局都需要圍著茶几打轉，而它的用途僅在放置一杯咖啡或飲料（或許可以提供一點收納），不如用邊桌或板凳來替代。

▲居家,客廳,空間,改造,生活。（圖／unsplash）

▲小面積地毯會切割視覺空間，讓客廳變得複雜。

小面積地毯
有些人喜歡在客廳用小面積地毯劃分自己的小天地，或者單純就是因為那塊地毯很可愛，但在客廳放上一款小地毯，會讓整體空間感覺零碎，讓原本的客廳空間視覺變得更侷促狹小，如果真的很喜歡地毯的感覺，大塊地毯的選擇絕對比小尺寸的地毯好。

▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

▲毯子不要多，一條就夠用。

小毯子
雖然現在的時序是夏天，但許多使用者都會習慣在客廳放上一條小毯子，以因應夏季空調的過冷情況，不過既然要蓋毯，選用尺寸較大的毯子好過多條小毯子，因為這會讓客廳的視覺過於雜亂，甚至把客廳變成類更衣間的風格真的很不妙，

▲▼居家空間,裝潢,客廳。（圖／Unsplash）

▲用不同家具互相搭配，更能顯示出自己的風格。

整套傢俱組合
全套的傢俱組合看起來似乎很有一致感，但卻不是目前居家佈置的主流，因為制式化的統一家具出現的陳列感，會讓人感覺沒有人情味、缺乏想像力，如果喜歡乾淨的視覺風格，可以從顏色著手，而並非款式一樣的系統家具。

關鍵字：

居家, 佈置, 整潔, 秘訣, 客廳

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