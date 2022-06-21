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時髦又耐裝「精品手提水桶包」推薦　LV新款、CELINE全幅印花超抓眼

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文／美人圈

水桶包具有時髦又耐裝的特性，無論是手提、肩揹都能妝點整體穿搭，若是想入第一顆精品包款，小編十分推薦保值、實用度滿分的「水桶包款」！2022年，各大品牌也相繼推出新款，這回小編精選了7款「精品手提水桶包」來推薦給大家，以下帶來CELINE、YSL、BV、LOEWE等，趕緊看看你最愛哪一咖～

手提精品水桶包推薦1：Bottega Veneta Cassette

徐睿知繼「雖然是精神病，但沒關係」之後，終於帶著新作《夏娃的醜聞》強勢回歸！而劇中身上背的包款就是這顆非常具有辨識度的BV CASSETTE水桶包。將Bottega Veneta獨樹一格的編織格紋，重新塑造出非凡風格的水桶包款，加上抽繩束口設計，實用度更提升！

想擁有韓劇女神同款包，不一定要花大錢！這款Cassette系列水桶包價位十分親民，且看似精緻小巧的外型，可以容納手機、小錢包、粉餅的隨身物品，對於日常來說非常的夠用～難怪可以這麼受到時尚潮人、明星們的愛戴！

2022「手提水桶精品包」推薦！LV、CELINE新款超抓眼，BV這款女神徐睿知也在揹

▲Bottega Veneta Cassette NT$30,000。（圖／Bottega Veneta）

手提精品水桶包推薦2： LOUIS VUITTON NANO BUCKET

這款LV Match系列的Nano Bucket包款是路易威登2022秋季的最新款式！以經典的Monogram帆布製作，向世界頂級網球賽事致敬。迷你水桶袋的設計取材於網球場上的界線，低調又具型格，而兩個可調節長度手柄及一條可拆式及可調節長度肩帶，皆以白色皮革製造，無論手提、肩背都十分俐落。不光是好看而已，袋內的金色鏈帶附有可拆式隨身包，適合存放貴重物品，看似小巧，容量卻超乎想像的大，是一款值得投資的美包～

Bottega Veneta Cassette NT$37,90

▲LOUIS VUITTON NANO BUCKET，NT$60,000。（圖／LOUIS VUITTON）

手提精品水桶包推薦3：Prada Panier Saffiano 皮革手袋

Saffiano 皮革的獨特紋理更加突顯此款 Prada Panier 包的優雅設計！包身以硬挺有型輪廓，搭配極具辨識性金屬標誌的專屬皮革姓名標籤綴整體造型。採用磁釦設計且大容量設計，並配以中央插袋，是一款兼具時髦性又耐用的百搭包款，相當推薦給上班族！而一系列最吸睛的就是這款大象灰色，不僅一年四季都百搭還不會退流行，既有質感又不會太招搖，真的超必收～

Bottega Veneta Cassette NT$37,90

▲Prada Panier Saffiano 皮革手袋，NT$100,000。（圖／Prada）

手提精品水桶包推薦4：CELINE 全幅印花布料及小牛皮TEEN索繩手袋

CELINE這款索繩手袋是LES GRANDS CLASSIQUES 系列中新力作！使用全幅印花布料，搭配索繩開關設計，非常具有夏日氛圍，拿在手上，彷彿隨時都要去趟海島國家旅遊。另外，小牛皮提把也是此款包包的一大亮點，為趣味的全幅印花，注入時尚氛圍，直接把小編燒得體無完膚～

Bottega Veneta Cassette NT$37,90

▲CELINE 全幅印花布料及小牛皮TEEN索繩手袋，NT$40,500。（圖／CELINE）

手提精品水桶包推薦5：DIOR 微型 DIOR VIBE 水桶袋

此款微型 Dior Vibe 水桶袋是 Maria Grazia Chiuri 於本季推出的全新設計！將運動服飾元素與品牌高級訂製時裝風格結合，碰創出獨特的火花。以藍色小牛皮製作，正面綴以「CHRISTIAN DIOR PARIS」標誌，而底部飾有靈感源自品牌運動鞋的同色系雕刻星星圖案，將休閒元素注入到包身上，非常具有新意，走在大街上就屬這咖最吸睛！

Bottega Veneta Cassette NT$37,90

▲DIOR 微型 DIOR VIBE水桶袋，NT$79,000。（圖／DIOR）

手提精品水桶包推薦6：YSL BAHIA 鱷魚壓紋漆皮小號水桶包

還在猶豫第一咖精品包要入手哪一個？小編非常推薦YSL這顆全新上市的BAHIA 鱷魚壓紋漆皮水桶包。結合了硬質底部和柔軟鱷魚皮革面，配上皮革縫線和 SAINT LAURENT PARIS 標誌，設計簡約又不失細節。配有可調節和可拆卸肩帶，無論肩背和斜挎，或是手提都氣場全開。

Bottega Veneta Cassette NT$37,90

▲YSL BAHIA 鱷魚壓紋漆皮小號水桶包 ，約NT$50,300。（圖／net-a-porter

手提精品水桶包推薦7：LOEWE Hammock 經典小牛皮肩迷你背提包

LOEWE Hammock 自問世以來就受到時尚迷強烈關注！每次推出新色都會造成搶揹潮，而這次全新水藍色自帶視覺降溫效果，夏天走在街上超抓眼球。而Hammock包款最大的特色就是抽繩側板，可鬆開以改變其形狀，搭配上垂直設計，即便是最小型的迷你款式都超能裝，沒理由不帶回家！

Bottega Veneta Cassette NT$37,90

▲LOEWE Hammock 經典小牛皮肩迷你背提包，NT$69,000（圖／LOEWE）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 水桶包, 精品, LV, CELINE

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