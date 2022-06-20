不想再曖昧下去了！　5招讓對方表態

▲卡在曖昧期進展不了嗎？有5招讓對方更容易表態。（圖／PAKUTASO、pixabay，以下同）

編輯／借借

雖然戀情在曖昧的時候最美麗，但曖昧也是最不定的時期，對方好像有意思要交往，但觀察期也太久了吧！若已經卡在某階段出不來，耐心耗盡的你可以用這5招「讓對方表態」，但水能載舟也能覆舟，如果招數用盡對方還是無所謂，建議快去找別人別瞎耗青春時光了吧。

開始拒絕約會

既然在曖昧期，相約出去的機會一定會有，明明相談甚歡對方卻一直不行動，不如拒絕一二次的邀約看看對方反應，順便不要讓他覺得你是隨叫隨報到的人，你也有自己的事情要做。

▲不要所有對方邀約都答應。

跟其他異性好友出去

若曖昧期無法破冰，試著把生活重心不要放在「期待」身上，多跟其他的朋友出去玩樂，下次跟他出去時就有新的話題可聊，試試提起別的異性朋友，讓他感覺你不是只有一種選擇。

訊息不要馬上回

既然在曖昧期，平常心就要放更重，雖然他的訊息讓你覺得甜蜜，也不要像是專程為他等待的在下一秒鐘就回覆，拿出單身也無所謂的態度，如果對方真的想交往就要展現誠意出來。

▲回訊息更平常心。

買禮物送給自己

想要的東西不要想等他交往後買給你，自己買禮物給自己也無妨，也不需跟他交代這東西從何而來，如果他在意自己就會主動問。

少撒嬌停止討拍

改變自己的立場，呈現出「我確實滿喜歡你，但也沒到非要不可的程度」，態度多少都會出現變化，其實內心也該這樣想，既然停留在曖昧就代表互相觀察，不代表非找你撒嬌跟訴苦不可。

▲不要傻等對方動作，自己也要釋出平等的訊息。