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米蘭男裝周／Versace性感男模「抱花瓶」走秀！　TOD’S全新繫帶鞋曝光

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記者鮑璿安／台北報導

Versace 2023 春夏男裝系列展現出混搭的新境界，延續米蘭設計周（Milan Design Week）的熱潮，秀上模特兒穿著深Ｖ西裝手捧瓷器花瓶走上伸展台，連餐盤也可充當掛飾於腰間，意外有趣。同時，Tod’s也出現全新 Double Stripe 鞋款，作為豆豆元素的紳士詮釋，提供多元搭配。

▲▼米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲波普藝術與古典主義的碰撞給予創意總監Donatella Versace靈感 。（圖／品牌提供）

創意總監Donatella Versace提到：「當我在工作時，想到了新一代的年輕人，以及他們自由大膽地將不同風格單品混搭在一起。波普藝術與古典主義的碰撞與對比給了我靈感。」因此本季充滿各種潮流匯總，火辣的鏤空緊身衣修飾男士腰線、闊腿褲上標誌性的Versace菱形鏤空，迎合雙色條紋西裝或金屬螢光色外套，帶來耳目一新視覺效果。

▲▼米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲延續米蘭設計周熱潮，餐盤成為掛飾 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲La Medusa Hobo Repeat包袋通過尺寸變化，巧妙繞過肩膀便可作為斜挎包 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲蟒蛇紋理印花的全新亮相 。（圖／品牌提供）

最大亮點莫過於模特兒身上的小物件，Versace家居系列花瓶被捧著走秀，而餐盤、水杯成為配飾掛在腰間。當然真正的包款品項也有，La Medusa Hobo Repeat通過尺寸變化，巧妙繞過肩膀便可作為斜挎包，多了一絲專屬於Versace的隨性魅力。

▲▼米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲TOD’S發佈2023 男裝春夏系列，全新比例設計的戶外外套、 Double Stripe 鞋款是亮點 。（圖／品牌提供）

TOD’S也發佈2023 男裝春夏系列，創意總監 Walter Chiapponi 以義大利南部托斯卡纳為拍攝地，艷陽與陰影的對比傳遞對大自然的嚮往。本季採用全新比例設計的戶外外套（field jacket）、純棉材質外加橡膠塗層的雨衣，將時尚與戶外融為一體，搭配上全新 Double Stripe 鞋款，多層鞋底設計採用橡膠與皮革飾邊的雙色組合，豆豆元素巧妙置於後方，成為隱藏亮點。

關鍵字：

Tod’s, Versace, 2023, 春夏, 男裝

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