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夏季「花香調＆木質調」香水30款推薦！DIOR玫瑰、NAMUA牡丹必收

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文／美人圈

疫情之下，更需要香氛香水來療癒感官！2022上半年其實推出不少香水新品，DIOR、GUCCI、愛馬仕在上半年都有香水新品，雅詩蘭黛、GIORGIO ARMANI、YSL也有香水，Jo Malone London、ADP限量香水更是必收！今天一次特搜30款2022夏季香水新品推薦，一起筆記看看哪一款是你的心頭好！

2022夏季花香調香水推薦：

1.迪奧 MISS DIOR玫瑰珍釀香氛

2022年MISS DIOR再推全新香水！外盒採用100%環保植物纖維製作成型，還有記載收成年份的絕美彌封，香水瓶側的千鳥格浮雕搭配烙印在中間的Miss Dior文字，完美展現高訂工藝！這款香水以馥郁的「五月玫瑰」繚繞，核心香氣以五月玫瑰純露為核心，呈現澄淨透明的玫瑰香氣。

迪奧 MISS DIOR玫瑰珍釀香氛，100ml / NT7,200
 
▲迪奧 MISS DIOR玫瑰珍釀香氛，100ml／NT$7,200（圖／BEAUTY美人圈）
 
2.GUCCI 花悅女性淡香水

GUCCI花悅淡香水在今年升級了！革新版花悅淡香水保留經典三款白花：茉莉花、晚香玉和使君子，還特別加入橙花及綠色柑橘，使香味更澄澈靈動，清新脫俗的香調交織出迷人氣息！方形磨砂透光瓶身搭配經典的GUCCI印花標籤，香水瓶就像是藝品般精緻。

GUCCI 花悅女性淡香水，50ml／NT3,600

▲GUCCI 花悅女性淡香水，50ml／NT$3,600。（圖／GUCCI）

3.歐舒丹 白薰衣草淡香水

歐舒丹在6月也推出全新白薰衣草限定，簡約的晶透玻璃瓶注入淡白紫色的香氛，以清新明亮的柑橘調引出白薰衣草優雅溫和的清香，後調則以雪松、白麝香等木質調留下令人難忘的溫暖餘韻，如同將普羅旺斯的夏日滿滿白色薰衣草花海、璀璨陽光完美留存。

歐舒丹 白薰衣草淡香水，50ml／NT2,100

▲歐舒丹 白薰衣草淡香水，50ml／NT$2,100（圖／歐舒丹）

4.YSL 透膚襯衫時尚訂製香水 透膚襯衫

YSL時尚訂製香水以高訂面料、剪裁、風格所創造的元素為靈感，透過珍稀的原料萃取工藝，打造出獨一無二的奢華香氣，這款「透膚襯衫」是一款迷人的玫瑰香，以頂級大馬士革玫瑰詮釋女性的性感，佛手柑、白松香在花香中穿針引線、再以細緻滑順的白麝香覆蓋，一如YVES SAINT LAURENT最具代表性的透膚襯衫般的迷人！

YSL 透膚襯衫時尚訂製香水，75ml／NT6,000

▲YSL 透膚襯衫時尚訂製香水，75ml／NT$6,000（圖／BEAUTY美人圈）

5.香奈兒 巴黎-巴黎淡香水

香奈兒繼2018推出香奈兒之水系列，2022年再推出夢幻絕美的「巴黎-巴黎」，以大馬士革玫瑰啟程，揉合清爽的柑橘調，最後以粉紅胡椒、廣藿香留下鮮明氣息，猶如一朵清爽且略帶辛辣感的玫瑰，優雅的讓人難以抗拒！香水是精緻的圓角瓶身，黑色瓶蓋上是簡約的CHANEL Logo，採用生物基材質製成，更易於回收，符合香奈兒強調的永續理念。

香奈兒 巴黎-巴黎淡香水，125ml／NT4,980

▲香奈兒 巴黎-巴黎淡香水，125ml／NT$4,980（圖／BEAUTY美人圈、香奈兒）

6.雅詩蘭黛 雋永工藝探索香氛系列 檀沙玫瑰

雅詩蘭黛在2022年隆重推出全新「雋永工藝探索香氛系列」，從清新茶香、花香、果香到木質調一應俱全，其中檀香玫瑰初聞是檀香、土耳其玫瑰調，最後又帶出乳香的醇厚香氣，層層堆疊出優雅的玫瑰香氣，被評為「此香只應天上有！」，瓶身設計更是宛如工藝品般細緻講究，磁吸式瓶蓋裝飾著優雅的繩紋，極具典藏價值。

雅詩蘭黛 雋永工藝探索香氛系列，40ml／NT3,500

▲雅詩蘭黛 雋永工藝探索香氛系列，40ml／NT$3,500（圖／BEAUTY美人圈）

7.蘭蔻 IDÔLE唯我香水

蘭蔻IDÔLE唯我香水在國外上市時從外觀到香氣都獲得一致好評，在2月時也終於在台灣登場！這款香水以鮮活佛手柑搭配清甜洋梨開場，揉合著香檸檬、粉紅胡椒，接著迎來乾淨澄澈的土耳其玫瑰、南法五月玫瑰等四種不同的玫瑰花香調，後調是溫暖沉穩的麝香木質調，演繹出讓人嚮往的高雅玫瑰香氣。

蘭蔻 IDÔLE唯我香水，50ml／NT3,150

▲蘭蔻 IDÔLE唯我香水，50ml／NT$3,150（圖／BEAUTY美人圈、蘭蔻）

8.diptyque 玫瑰之水淡香精

diptyque在2022情人節全新推出玫瑰之水淡香精，為經典的玫瑰之水首次推出淡香精版本，以摩洛哥玫瑰、大馬士革玫瑰等最經典的玫瑰香，揉合佛手柑、黑醋栗、雪松讓香氣更加清新馥郁，相較玫瑰之水淡香水來說、是更接近玫瑰純露的純淨香氣，喜好玫瑰香的人必收。

diptyque 玫瑰之水淡香精，75ml／NT5,000

▲diptyque 玫瑰之水淡香精，75ml／NT$5,000（圖／BEAUTY美人圈、diptyque）

9.LOEWE Paula’s Ibiza Eclectic

LOEWE在2022春夏系列中，與服飾同時亮相的還有這款Paula’s Ibiza Eclectic淡香水，前調是來自苦橙花精油帶來的木香及花香，中調為肖楠木精油及乳香，最後以椰子、香草及依蘭、麝香、檀香作為豐盈的基調尾韻，是一款不分性別的香氣，漸層色香水瓶配啞橙色瓶蓋，圓筒形包裝盒的圖案則來自Paula’s檔案珍藏。

LOEWE Paula’s Ibiza Eclectic，50ml／NT2,900

▲LOEWE Paula’s Ibiza Eclectic，50ml／NT$2,900（圖／LOEWE）

10.NARCISO 納西索 嫣紅繆思女性淡香精

納西索以明媚的花香琥珀調為主軸，推出全新嫣紅繆思女性淡香精，從甜香義大利佛手柑、微辛粉紅胡椒與酸甜柑橘的前調展開，帶來明亮繽紛的驚喜，中調喚醒麝香轉化成柔滑氣韻，引領嬌豔晚香、李子果香，尾韻東方香草、印尼廣藿香帶來奶油般的醇厚香甜，演繹恣意灑脫的女性魅力。

NARCISO 嫣紅繆思女性淡香精，100ml／NT4,450

▲NARCISO 嫣紅繆思女性淡香精，100ml／NT$4,450（圖／NARCISO）

11.EX NIHILO 鳶光片羽淡香精

巴黎香氛品牌EX NIHILO自去年10月來台後，終於在2022年推出全新香氛！以重新塑造的紫羅蘭葉香氣開場，營造出輕盈的綠色草本氣息，接著來到麝香及核心香氣「香根鳶尾花香」，賦予細膩的香粉觸感，最後綿密柔潤的檀香讓經典香粉質地留下更溫暖的感受。

EX NIHILO鳶光片羽淡香精，50ml／NT6,800

▲EX NIHILO鳶光片羽淡香精，50ml／NT$6,800（圖／EX NIHILO）

12.三宅一生 一生之水 木蘭女香

三宅一生的對香在30年來成為舉世經典的存在，延續品牌始終如一的設計概念，在2022年推出木蘭女香、雪松男香的全新男女對香，其中木蘭女香前調由熱情洋溢的橙花開啟，中調綻放出俏麗木蘭與精緻玫瑰花香，仿若春意來臨，最後木質檀香基調則突顯溫暖的感受。

三宅一生 一生之水 木蘭女香，100ml／NT4,000

▲三宅一生 一生之水 木蘭女香，100ml／NT$4,000（圖／三宅一生）

13.CELINE 高級訂製香水系列 RIMBAUD淡香精

CELINE高訂香水系列推出全新RIMBAUD！以19世紀法國著名詩人ARTHUR RIMBAUD的阿蒂爾蘭波詩曲為靈感，藉由薰衣草的打底，堆疊苦橙、鳶尾草黃油、小麥香、麝香和香草味，是一款中性、內斂而精緻的花草香調，另外也是首次換上粉紅色皮囊，時髦度不減同時增加溫柔小女人味。

CELINE 高級訂製香水系列 RIMBAUD淡香精，100ml／NT8,400

▲CELINE 高級訂製香水系列 RIMBAUD淡香精，100ml／NT$8,400（圖／CELINE）

14.Chloé 綠漾玫瑰淡香精

Chloé在去年10月推出全新的綠漾玫瑰淡香精，以100%天然香料、天然酒精和水配製而成，是一款「純素香水」！玫瑰與橙花交織的花香中，柔和香櫞及黑醋栗芽的清新，最後以雪松基調帶出溫暖的木質尾韻，是一款非常適合冬天穿的玫瑰香氣。

Chloé 綠漾玫瑰淡香精，50ml／NT4,500

▲Chloé 綠漾玫瑰淡香精，50ml／NT$4,500（圖／BEAUTY美人圈、Chloé）

15.NAMUA 那木瓦 牡丹.白麝香精油香水

清新自然的香氛品牌NAMUA在2022年推出全新牡丹.白麝香精油香水，前調以清新的檸檬草及佛手柑展開，接著慢慢瀰漫出嬌豔的牡丹、大馬士革玫瑰、三色堇，最後再揉以麝香、廣藿香、檀木的沈穩後調，讓香氣更加溫潤。

NAMUA 牡丹.白麝香精油香水，50ml／NT1,800

▲NAMUA 牡丹.白麝香精油香水，50ml／NT$1,800（圖／NAMUA）

16.寶格麗 歡沁玫香女性淡香水

寶格麗將細膩的珠寶工藝精神，注入在這款歡沁玫香淡香水之中，圓潤的外型上方還有一朵寶格麗玫瑰、無一處不細膩精緻，以鮮嫩玫瑰花蕾打造出透明而純淨的玫瑰香氣，加上鈴蘭、葡萄柚、雪松、白麝層層堆疊，襯托出玫瑰花香的優雅迷人，讓人愛不釋手。

Bvlgari歡沁玫香女性淡香水，75ml／NT4,025

▲Bvlgari歡沁玫香女性淡香水，75ml／NT$4,025（圖／Bvlgari）

2022夏季木質調香水推薦：

17.愛馬仕 大地泠洌之水

愛馬仕在6月推出全新「大地泠洌之水」香氛！這款大地泠洌之水全然是一款大地香氣，由香櫞、杜松子和竹葉花椒揭開序幕，接著是礦物及木質香調帶出絕無僅有的純然優雅，另外香水瓶為可重複充裝，外觀採用凝霜處理、就像是用冰塊雕鑿而成，搭配底部的H字樣，完整展現精品高訂細節。

愛馬仕 大地泠洌之水，100ml／NT4,600

▲愛馬仕 大地泠洌之水，100ml／NT$4,600（圖／愛馬仕）

18.GIORGIO ARMANI 高級訂製淡香水花園 南義海岸絲柏

亞曼尼先生一直以來以大自然為靈感、以香氛重現旅行於世界各地的記憶，這款南義海岸絲柏是一款以絲柏為主調的海洋木質調香水，絲柏蔥鬱的木質清香，細膩揉合清恬雅緻的柑橘香調，沁爽還原漫步於南義海岸、徐徐微風吹拂的舒心氛圍。

GIORGIO ARMANI 高級訂製淡香水花園，100ml／NT6,500

▲GIORGIO ARMANI 高級訂製淡香水花園，100ml／NT$6,500（圖／GIORGIO ARMANI）

19.Jo Malone London 英倫遨游系列 溪谷樹苔香水

Jo Malone London每年都會推出限定英倫系列！2022以英國盛行的野外游泳為靈感，推出絕美「英倫遨游系列」，其中溪谷樹苔香水描繪在森林中探索溪谷的旅程，初調杜松與薄荷氣息宛如溪谷的清涼水氣，天竺葵和芳香苔蘚交相輝映，展現自然涼爽的木質調森林氣息。

Jo Malone London 溪谷樹苔香水，30ml／NT2,700

▲Jo Malone London 溪谷樹苔香水，30ml／NT$2,700（圖／BEAUTY美人圈）

20.BYREDO 德勒聖圖淡香精

德勒聖圖淡香精是BYREDO第一款芳香調淡香精，是在經歷了失落轉變後所醞釀出的香氣概念，將芳香及琥珀調完美平衡，鼠尾草、麝香、琥珀和焚香的溫厚讓人初聞就難忘，氤氳香氣彷彿身處在田園小徑之中怡然舒適，感受到溫暖乾燥的大地韻味。

BYREDO 德勒聖圖淡香精，50ml／NT5,200

▲BYREDO 德勒聖圖淡香精，50ml／NT$5,200（圖／BYREDO）

21.MFK Baccarat Rouge 540水晶之燄

Maison Francis Kurkdjian最經典熱賣的香氣就是這款Baccarat Rouge 540水晶之燄，瓶身以紅色搭配金色細節，與殷紅色水晶相互呼應，以熟練的手法萃取埃及大花茉莉，接著摩洛哥苦杏仁精油勾勒出火焰氣息，最後龍涎香調與木質麝香香氣融合變得更加柔和。

MFK Baccarat Rouge 540水晶之燄，70ml／NT11,800

▲MFK Baccarat Rouge 540水晶之燄，70ml／NT$11,800（圖／Maison Francis Kurkdjian）

22.Acqua di Parma Colonia C.L.U.B.淡香水

Acqua di Parma在3月迎來全新香水「C.L.U.B.」，外觀是絕美的墨綠色瓶身，檸檬、佛手柑帶來清新的展開，接著紫蘇、迷迭香帶出溫潤的層次感，尾韻雪松、麝香帶來醇厚氣質，要說的話、有點像帥氣又有魅力的男生噴在白色襯衫上的味道，但女生噴上也完全不突兀，是一款不分性別的香氣。

Acqua di Parma Colonia C.L.U.B.淡香水，50ml／NT3,700

▲Acqua di Parma Colonia C.L.U.B.淡香水，50ml／NT$3,700（圖／BEAUTY美人圈）

23.Moncler POUR FEMME 同名女性淡香精

Moncler在去年10月以獨特的山林香調推出超酷的男女對香！這款香水瓶身不僅是可重複充裝的設計，最特別是瓶身上還可以連接手機APP、更換客製LED文字，真的太酷！其中女性淡香精是一款糅合花香、木香及麝香的香氣，像是冬日的森林般讓人無法忘懷。

Moncler POUR FEMME 同名女性淡香精，100ml／NT4,200

▲Moncler POUR FEMME 同名女性淡香精，100ml／NT$4,200（圖／Moncler）

24.梵克雅寶 OUD BLANC 無瑕．沉香

梵克雅寶在2019年冬季推出的香氣！外觀維持純白瓶身，瓶口處以咖啡色絲線纏繞著品牌LOGO、處處感受到高訂珠寶般的頂級工藝！無瑕．沉香以椰棗香開啟，淡淡的木頭香氣融合些許甜味，接著土耳其玫瑰增添嬌貴氣息，後調以絲滑白麝香及甜美香草結尾，熾熱又柔軟的完美平衡。

梵克雅寶 OUD BLANC 無瑕．沉香，75ml／NT6,200

▲梵克雅寶 OUD BLANC 無瑕．沉香，75ml／NT$6,200（圖／Van Cleef & Arpels）

25.MCM 經典背包淡香精

奢侈品牌MCM推出首款香氛！將經典不敗的STARK後背包變成香水瓶身，細節太精緻！這款香水也是一款永續環保香水，中性的花香木質調由覆盆子香氣伴隨著手工採摘的茉莉花香，清新木質香和純粹的龍涎香醚底蘊匯集，成為一款突破性的香水。

MCM 經典背包淡香精，50ml／NT2,500

▲MCM 經典背包淡香精，50ml／NT$2,500（圖／MCM）

2022夏季果香調香水推薦：

26.SABON 繽紛野梨宣言系列香水

SABON在今年夏季推出限量繽紛野梨香水，以清爽微酸的檸檬與佛手柑前調映襯著甜美的青梨香，顯出初摘果實的新鮮綠意，中調引入清新優雅的小蒼蘭，伴著熟成的野梨與蘋果香氣，以細緻的溫柔花香包覆著俏皮的馥郁果香，調和出豐富的香氣深度，在尾調以麝香的乾淨穩重讓整體更加圓滿。

SABON 繽紛野梨宣言系列香水，30ml／NT1,280

▲SABON 繽紛野梨宣言系列香水，30ml／NT$1,280（圖／SABON）

27.Kate Spade 桃氣星空淡香精

Kate Spade以紐約的夜晚為靈感，設計出讓人憶起紐約夜繁華的迷人香氣！前調以帶成熟甜香的黑醋栗開啟，厚實的果香氣息點綴些許粉紅胡椒辛香，核心香調以馥滿濃郁花香的紫牡丹帶出，揉合山楂的酸甜，後調以甜蜜的焦糖香草布蕾與雪松結合，捕捉讓人無法抗拒、讓人上癮的紐約夜晚。

Kate Spade 桃氣星空淡香精，60ml／NT2,500

▲Kate Spade 桃氣星空淡香精，60ml／NT$2,500（圖／Kate Spade）

28.DOLCE & GABBANA 幸福花園香水

DOLCE & GABBANA 全新幸福花園香水是一款清新的花果香氣！以清香的佛手柑果香伴隨著酸甜百香果開場，接著進入粉紅百合及優雅的玫瑰香氣，尾調迎來綿柔香草、甜奶香及麝香，打造明亮的花麝香調花果香香水。

DOLCE & GABBANA 幸福花園香水，50ml／NT2,600

▲DOLCE & GABBANA 幸福花園香水，50ml／NT$2,600（圖／DOLCE & GABBANA）

29.浪凡 花語系列 水色.睡蓮淡香水

浪凡在3月首度推出花語系列香氛，向鮮花致敬，調製出繼承浪凡法式靈魂的香氣，水色.睡蓮淡香水由清透的紅石榴及葡萄柚開啟，多汁果香搭配清爽的佛手柑，領出充滿水生氣息的前奏，緊接著水茉莉與鈴蘭、粉紅百合描繪出輕柔的核心香調，這抹香氣底蘊則是雪松麝香與檀香，迷人卻美好。

浪凡 花語系列 水色.睡蓮淡香水，90ml／NT2,500

▲浪凡 花語系列 水色.睡蓮淡香水，90ml／NT$2,500（圖／浪凡）

30.FRANCK MULLER COLOR DREAM彩色願望香精

瑞士高級腕表FRANCK MULLER將經典錶款獨出心裁的細節，細膩詮釋在五款精緻的奢華香精，清新柑橘與綠茶香調的彩色願望香精是最受喜愛的香氣，彷彿冬日晨曦的柑橘與葡萄柚香氣，慢慢接入清新的綠茶，最後是溫暖的琥珀與麝香氣息。

FRANCK MULLER 彩色願望香精，75ml／NT7,750

▲FRANCK MULLER 彩色願望香精，75ml／NT$7,750。（圖／FRANCK MULLER）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 夏日, 美妝, 保養, 香水, 花香, 木質香

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