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台東21國際渡假村雙人5599元再送一晚　網美級水上星空房秒殺記憶體

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文／C編

台東熱氣球嘉年華將在7月2日登場，暑假正是去遊玩的好時機，「Her森森」推出「台東21國際渡假村1泊1食雙人平日」，原價13200元、特價5599元，而且買一晚送一晚，也可以選擇同一晚開兩間房，最美的是可以住在「水上」，加上夜晚燈景的倒影，可以說是最美度假模式，秒殺記憶體。

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▲台東熱氣球,台東21國際渡假村,21國際渡假村,渡假村,台東,Her森森,。（圖／Her森森）

▲台東21國際渡假村1泊1食雙人平日，原價13200元、特價5599元，點我購買

台東21國際渡假村就位於鹿野鄉，距離火車站車程約10分鐘，距離看熱氣球嘉年華場地也很近，重點是網美等級的「水上星空房」，只要買這次的套組就能升等，不僅住在水上很夢幻，搭配夜晚的星空，更是讓人忍不住想拍100張美照。

不只是水上星空房讓人想入住，度假村內其他房型也是寬敞又乾淨，簡約的木質色調設計，讓人就超級放鬆，遠離城市喧囂的壓力，好好舒緩壓力。渡假村內有游泳池、桌球桌、綜合球場、釣魚區、閱覽室、手工藝教室等設施，提供各種活動，帶小孩去玩也相當適合。

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▲台東熱氣球,台東21國際渡假村,21國際渡假村,渡假村,台東,Her森森,。（圖／Her森森）

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「Her森森」推出「台東21國際渡假村1泊1食雙人平日」，原價13200元、特價5599元，買一晚送一晚，相當於一晚只要2800元，能夠免費升等4人房或水上星空房，另外，票券使用彈性，限量下殺當然是要立刻手刀搶。

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台東熱氣球, 台東21國際渡假村, 21國際渡假村, 渡假村, 台東, Her森森

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