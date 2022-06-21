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IU整個人凹成「V」字洩嫩白雙腿！　高難度姿勢誘惑指數破表

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記者王則絲／台北報導

韓女星IU（李知恩）作為影歌雙棲的全能型藝人，身上握有眾多代言，除了是GUCCI、NEW BALANCE等品牌的大使之外，她還負責代言韓國珠寶飾品品牌J.ESTINA。近日J.ESTINA最新廣告釋出，由IU擔綱演繹，其中一張畫報中，IU將身體整個凹成「V」字形，一雙嫩白的美腿比例極佳，誘惑指數破表。

IU近期頻繁曝光，包括日前登上坎城紅毯，駕馭起一套套大禮服，用神仙級美貌征戰眾星雲集的紅毯，一點也不輸給其他國際巨星，而最近正是為新電影《嬰兒轉運站》忙碌宣傳，且很快的，台灣將於6月24日正式上映。

▲IU。（圖／翻攝自IG）

▲IU最新形象廣告出爐。（圖／翻攝自IG@j.estina_official）

IU經常在戲劇中、或是出席公開活動時佩戴代言品牌J.ESTINA的飾品，近日替品牌最新夏日系列拍攝形象廣告，以運動休閒的風格為主，IU身上穿著黑色背心，在側腰挖洞鏤空製造小心機，而其中一張形象照裡，IU為了讓耳環、手鍊與腳鍊通通都入鏡，坐在地上、把整個人凹成「V」字形，雖然IU不高但比例好，秀出一雙白皙美腿十分撩人，且這動作看似容易，其實也是需要相當的柔軟度才能做到優雅自若的狀態，對筋骨沒練過的人來說算是頗困難的姿勢。

▲IU。（圖／翻攝自IG）

▲IU將身體呈現「V」字形，姿態誘惑撩人。（圖／翻攝自IG@j.estina_official）

▲IU。（圖／翻攝自IG）

▲廣告中其他網球運動風的造型也相當可愛好看。（圖／翻攝自IG@j.estina_official）

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關鍵字：

IU, 李知恩

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