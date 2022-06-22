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霉味消失！香蜂草抗菌洗衣精2公斤激殺110元　衣服清新整天香香的

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文／C編

進入夏季氣候，常有午後雷陣雨，加上台灣本來就屬於潮濕的海島型氣候，防霉是日常，除了居家環境，衣服也必須注意，「Her森森」推出「白鴿天然濃縮抗菌洗衣精香蜂草防霉補充包」，2000g、6包組，原價999元、特價659元，平均一包不到110元，洗衣精是消耗品，趁折扣時期買最划算。

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▲白鴿,洗衣精,梅雨季,防霉,Her森森,。（圖／Her森森）

▲白鴿天然濃縮抗菌洗衣精香蜂草防霉補充包，2000g x 6包，原價999元、特價659元，點我購買

白鴿全新的天然濃縮抗菌洗衣精，採用馬來西亞天然棕果油製成，中性配方，不含螢光劑、不刺激肌膚，使用起來更加安心，並且添加德國AntiMic天然植物抗菌配方，經SGS認證抗菌率達99%，可以除去生活中常見細菌，保護家人健康。

除了成分令人安心，更厲害的是添加了天然香蜂草萃取精華，能夠防止黴菌滋生、去除霉味，避免因黴菌引起過敏及衣物霉斑，另外，還注入天然薰衣草精油，洗後衣服散發自然馨香，當然不會有霉味。

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▲白鴿天然濃縮抗菌洗衣精香蜂草防霉補充包，2000g x 6包，原價999元、特價659元，點我購買

選用良好的洗衣精可以降低發霉機率，不過洗了衣服還是要趕緊烘乾、晾乾或是搭配除濕機，讓衣物乾爽舒適，「Her森森」推出「白鴿 天然濃縮抗菌洗衣精香蜂草防霉補充包」2000g、6包，原價999元、特價659元，補充包設計不僅環保愛地球，買還送澎澎香浴乳，直送到府當然是最佳採買方案，一次補充好划算。

關鍵字：

白鴿, 洗衣精, 梅雨季, 防霉, Her森森

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