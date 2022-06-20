超消暑！營養師曝吃檸檬「4大好處」，一種人盡量少吃

▲吃檸檬好處多。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣越來越悶熱，這時來點檸檬最消暑，營養師夏子雯分享，檸檬的營養價值高，夏日做成檸檬水、檸檬豆花最適合不過，一起來了解吃檸檬4大好處，但胃潰瘍、胃酸分泌過多的人，減少飲用為佳。

#含有維生素C

和其他的水果比起，檸檬每100公克含有34毫克維生素C，雖然不算高，但仍可作為抗氧化劑，預防紫外線造成的傷害、抑制肌膚黑色素的生成，能美白、淡斑，也能間接增強免疫力。

#鉀含量適中

檸檬每100公克含有150毫克鉀，預防高血壓、穩定神經與肌肉。

#含類黃酮及多酚類

含類黃酮及多酚類，存在於檸檬皮及皮下的白皮層，有強大的抗氧化作用，可以清除體內自由基。

#含檸檬酸

可幫助消化，但對胃腸道有一定的刺激性；檸檬酸在尿液中會和鈣結合，減少尿液中鈣的濃度，進而降低腎結石的發生率，搭配充足的水分效果更好。

營養師夏子雯也提醒，維生素Ｃ不耐熱，除了做成檸檬水外，建議可加在涼拌菜裡，或是海鮮清蒸、烤熟後，再淋上檸檬汁提味。或是可以利用檸檬增加水的口感，2-3片檸檬片以1000毫升的水稀釋製成檸檬水，並建議飯後飲用，降低胃腸道的負擔。

而若牙齒較為敏感的民眾，建議使用吸管喝，避免牙齒酸痛的問題產生，另外若胃潰瘍、胃酸分泌過多，要減少飲用。保存時可將檸檬包在紙袋、塑膠袋中，再放入冰箱，可避免脫水，廢棄果皮，也可放入冰箱除臭喔！