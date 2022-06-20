fb ig video ETtoday search mobile

第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」

>

記者李薇／台北報導　圖／小紅書

你第一眼看到這張圖，是一個人臉還是企鵝呢？看到的東西不同，個性也有不同的狀況，以下就是這個心理測驗的結果，可能是一個理性的人、也有機會是一個浪漫的靈魂，當然要立刻測一下。

▲心理測驗。（圖／小紅書）

A.人的側臉

B.企鵝

A.人的側臉

你的個性分成兩個面向，在需要解決問題的時候，你會展現出理性的一面，但在自己獨處的時候，又會是感性的狀態，別人都以為你看起來很精明，但實際上的你常常會用直覺來判定事情的好壞，更為隨意一點。

想要跟別人交往、認識，非常重視眼緣、第一眼的感覺判斷，你常常會感受到自卑，但是只要堅持不懈的努力，就會逆風而上，經過年紀的成長，人際關係會越來越好，同樣也會越來越自信，生活更加完美。

B.企鵝

第一眼看到企鵝的人，你做任何事情都看起來雲淡風輕，總是讓人覺得漫不經心的感覺，就算是在最危急的時候，也是讓人覺得安安穩穩，似乎沒有受到影響，不慌不忙。在日常生活中，也是讓人覺得大而化之，但其實你也有心細的一面，只是不常表現出來。

雖然看起來與世無爭，但只要遇到好機會，就會立刻去爭取，也會想盡辦法把事情做得更好，同時也是享受做事的過程，同時你會把責任心跟愛放進家庭裡面，讓老公可以放心工作、孩子過得很好，夫妻相處包容體諒，因此家庭和睦幸福。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

下半年桃花運爆棚的3大星座！憑運氣就能脫單，一定要好好把握

下半年桃花運爆棚的3大星座！憑運氣就能脫單，一定要好好把握

做家事也變得優雅奢華！這8個小物一定要擁有，滿滿儀式感當然療癒

做家事也變得優雅奢華！這8個小物一定要擁有，滿滿儀式感當然療癒

《夏娃》徐睿知演復仇女照樣優雅　靠這3秘訣讓男主角淪陷

《夏娃》徐睿知演復仇女照樣優雅　靠這3秘訣讓男主角淪陷

3款夏季必學的編髮造型　超簡單3步驟就擁有時髦感 撩人於無形！精選10款神級香水　清新、典雅是夏季女性最佳代名詞 Jessica肌膚白皙必喝的兩種飲料！難怪肌膚掐得出水、上妝也服貼 洗臉3大NG行為　小心皺紋、斑點全都來 星巴克6／20起連兩天買一送一　5大連鎖咖啡優惠總整理 安格斯12星座一周運勢6／20-6／26　牡羊新的考驗來臨、天蠍容易走心 王心凌黑裝香奈兒包成亮點　潔西卡迷人直角肩對決

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面