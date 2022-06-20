第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

你第一眼看到這張圖，是一個人臉還是企鵝呢？看到的東西不同，個性也有不同的狀況，以下就是這個心理測驗的結果，可能是一個理性的人、也有機會是一個浪漫的靈魂，當然要立刻測一下。

A.人的側臉

B.企鵝

A.人的側臉

你的個性分成兩個面向，在需要解決問題的時候，你會展現出理性的一面，但在自己獨處的時候，又會是感性的狀態，別人都以為你看起來很精明，但實際上的你常常會用直覺來判定事情的好壞，更為隨意一點。

想要跟別人交往、認識，非常重視眼緣、第一眼的感覺判斷，你常常會感受到自卑，但是只要堅持不懈的努力，就會逆風而上，經過年紀的成長，人際關係會越來越好，同樣也會越來越自信，生活更加完美。

B.企鵝

第一眼看到企鵝的人，你做任何事情都看起來雲淡風輕，總是讓人覺得漫不經心的感覺，就算是在最危急的時候，也是讓人覺得安安穩穩，似乎沒有受到影響，不慌不忙。在日常生活中，也是讓人覺得大而化之，但其實你也有心細的一面，只是不常表現出來。

雖然看起來與世無爭，但只要遇到好機會，就會立刻去爭取，也會想盡辦法把事情做得更好，同時也是享受做事的過程，同時你會把責任心跟愛放進家庭裡面，讓老公可以放心工作、孩子過得很好，夫妻相處包容體諒，因此家庭和睦幸福。