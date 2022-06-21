容易「單身上癮」的3大星座！Top 1嫌戀愛麻煩事多，一個人更自在

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@tvn_drama

雖然戀愛時的浪漫粉紅泡泡讓人很嚮往，兩人生活的甜蜜時光也很吸引人，但有些人反而更享受單身生活的自由自在，甚至有對單身上癮的跡象。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就空開12星座中，特別容易「單身上癮」的3大星座，像是Top 1甚至覺得談戀愛有很多麻煩事，不如一個人更輕鬆逍遙。

Top 3：射手座



射手座害怕陷在愛情裡，不開始就不用負責。他們害怕陷入愛情是因爲這代表著要一直對一個人服務，雖然他們很有服務精神，也具備責任感，但他們會認為何必呢？為何要浪費時間在別人身上，比起一直服務別人，不如把時間花在自己身上比較開心。雖然在戀愛關係中的射手不會清楚地和另一半表示自己不快樂，但一旦單身了，射手座既能夠自由自在地過自己的生活了，他會告訴你他其實很喜歡單身。

Top 2：摩羯座



摩羯座是為了更重要的目標，將兒女私情先放一邊的類型。摩羯大多都滿工作狂的，而且更享受工作獲得的樂趣，同時他們也有很多規矩，即使是親密的另一半犯了規矩也會讓他們受不了，與其彼此礙手礙腳，不如一個人單身生活來得自在。但他們也會有小女孩小男孩的憧憬，所謂「得不到的最美」，他們會將對愛情的憧憬放在小說漫畫或追劇，只願享受愛情美好的一面，這樣就不會看到醜惡的現實。

Top 1：水瓶座



水瓶座是對所有事情都很好奇的人，即使進入一段關係，他們還是會對大家很親切，並熱心參與公眾事務，即使是關係很遙遠的人，他們也能熱心服務，導致另一半吃醋不爽他們為何對別人一樣好，容易引起別人誤會。對水瓶座來說，一旦談戀愛就會變得很麻煩，大家都不了解他們的作風，不如一個人生活比較放心安全，省去各種戀愛麻煩事，更逍遙自在。

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