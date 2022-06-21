fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝久坐不動「9大傷害」，8個伸展小動作趕快學起來！

>

▲▼營養師曝久坐不動9大傷害。（圖／Unsplash）

▲久坐不動對健康影響大。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌，不少人久坐不動已是常態，營養師高敏敏表示，長期久坐有如慢性自殺，其實透過簡單小動作，就可以降低久坐不動威脅，她解釋除了腰痠背痛之外，對其他傷害也很大，盤點身體9大傷害，另外學會正確伸展就能有效改善。

#肩頸僵硬

長時間低頭，對於脖子頸椎很傷，加上一直操作電腦，容易造成頸部肌肉疲勞。

#駝背

姿勢不良讓腰部處於高壓狀態，可能讓腰椎出問題。

#腰痠背痛

肌肉痠痛是維持同一個姿勢太久，最常出現的問題。

#關節卡卡

長期和椅面接觸，受到摩擦、擠壓，使坐骨神經酸痛。

#循環代謝差

坐太久可能會阻礙臀部、腰部跟下半身血液的循環變差，嚴重時更可能導致痔瘡。

#心血管疾病

久坐不動使血液循環變慢，血液濃稠度也比較高，容易增加心血管疾病及高血壓風險。

#肥胖

久坐除了讓下半身血液循環變差，還可能使體內多餘的脂肪及水分不容易排出，進而帶來水腫、肥胖的問題。

#消化道疾病

總是坐著不動，會讓腸胃蠕動變慢，使基礎代謝率跟著下降。長期累積下來 就會造成便秘、大腸癌風險。

#血糖差

久坐會迫使身體產生更多胰島素，讓血糖的代謝能力變差，造成糖尿病風險。
營養師高敏敏建議，如果打電腦時你總是全身腰痠背痛，建議久坐50分鐘，就可以起來走動10分鐘。
除此之外，下面8個實用伸展的小步驟學起來，一舉解決痠痛，還能促進循環代謝。

▲▼營養師曝久坐不動9大傷害。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

動作一 #低頭族必備

1.肩膀 上下各5次
2.脖子 左到右各5次
3.轉頭 來回轉頭各5次
4.上下點頭 上下點頭各5次

動作二 #硬筋骨必備

1.左右伸展
2.上下抬腳
3.往前彎
4.扶著桌邊旋轉腰部

關鍵字：

久坐不動, 傷害, 營養師高敏敏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」

第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」

安格斯12星座一周運勢6／20-6／26　牡羊新的考驗來臨、天蠍容易走心

安格斯12星座一周運勢6／20-6／26　牡羊新的考驗來臨、天蠍容易走心

不想再曖昧下去了！　5招讓對方表態

不想再曖昧下去了！　5招讓對方表態

王心凌黑裝香奈兒包成亮點　潔西卡迷人直角肩對決 照顧自己、不揮霍健康！30歲後該懂的「5個人生道理」 湯姆克魯斯明年就要60歲！起床後足足花30分鐘保養　大量運動維持體態 暗沉OUT！夏日「保濕美白」盤點，肌膚一天一天亮起來 「人生80分就很好了」　沒有真正幸福的完美主義者 洗臉3大NG行為　小心皺紋、斑點全都來 星巴克6／20起連兩天買一送一　5大連鎖咖啡優惠總整理

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面