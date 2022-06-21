營養師曝久坐不動「9大傷害」，8個伸展小動作趕快學起來！

▲久坐不動對健康影響大。（圖／Unsplash）
記者曾怡嘉／台北報導
現代人生活忙碌，不少人久坐不動已是常態，營養師高敏敏表示，長期久坐有如慢性自殺，其實透過簡單小動作，就可以降低久坐不動威脅，她解釋除了腰痠背痛之外，對其他傷害也很大，盤點身體9大傷害，另外學會正確伸展就能有效改善。
#肩頸僵硬
長時間低頭，對於脖子頸椎很傷，加上一直操作電腦，容易造成頸部肌肉疲勞。
#駝背
姿勢不良讓腰部處於高壓狀態，可能讓腰椎出問題。
#腰痠背痛
肌肉痠痛是維持同一個姿勢太久，最常出現的問題。
#關節卡卡
長期和椅面接觸，受到摩擦、擠壓，使坐骨神經酸痛。
#循環代謝差
坐太久可能會阻礙臀部、腰部跟下半身血液的循環變差，嚴重時更可能導致痔瘡。
#心血管疾病
久坐不動使血液循環變慢，血液濃稠度也比較高，容易增加心血管疾病及高血壓風險。
#肥胖
久坐除了讓下半身血液循環變差，還可能使體內多餘的脂肪及水分不容易排出，進而帶來水腫、肥胖的問題。
#消化道疾病
總是坐著不動，會讓腸胃蠕動變慢，使基礎代謝率跟著下降。長期累積下來 就會造成便秘、大腸癌風險。
#血糖差
久坐會迫使身體產生更多胰島素，讓血糖的代謝能力變差，造成糖尿病風險。
營養師高敏敏建議，如果打電腦時你總是全身腰痠背痛，建議久坐50分鐘，就可以起來走動10分鐘。
除此之外，下面8個實用伸展的小步驟學起來，一舉解決痠痛，還能促進循環代謝。
▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）
動作一 #低頭族必備
1.肩膀 上下各5次
2.脖子 左到右各5次
3.轉頭 來回轉頭各5次
4.上下點頭 上下點頭各5次
動作二 #硬筋骨必備
1.左右伸展
2.上下抬腳
3.往前彎
4.扶著桌邊旋轉腰部
我想要說....