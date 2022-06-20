暗沉OUT！夏日「保濕美白」盤點，肌膚一天一天亮起來

▲夏季保濕和美白並重，肌膚才會瑩潤透亮。（圖／翻攝自IG/laneige_kr、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

自從疫情爆發以來，戴口罩已經成為大眾生活日常，不少人因為整天戴口罩就忽略保養，摘下口罩變得乾荒又暗沉，想要肌膚擁有明亮感，除了清潔做好以外，得從保濕美白下手，當肌膚水分飽滿，美白對症下藥，肌膚就能亮起來！

口罩肌保養重點如下，首先每天要勤勞換口罩，尤其是當有流汗的時候，這樣才能避免細菌孳生，造成發炎痘痘，並藉由休息和喝水的時間，短暫拿下口罩透透氣，使口罩內水氣及溫度下降，每天都要確實做好臉部清潔工作，維持老廢角質的代謝正常，但也不能過度清潔，最後選用溫和保濕並擁有美白功效，適合自己的保養產品最重要。

▲BIO UP 極光淨白淡斑安瓶，30ml，3,980元。

結合雙重酵母「拋光酵母」、「保濕酵母」兩大溫和快速的煥白成分，在溫和穩定不刺激的形情下，幫助代謝老廢角質、促進肌膚新陳代謝，集中對付擾人斑點、肌膚瑕疵。

▲AUALABEL 全能5D美白彈力霜(沁涼版)，90g，580元。

一瓶五效，可當化妝水、乳液、乳霜、精華液、面膜使用，保濕美白功能的凝凍，清涼膚觸很適合夏日使用。

▲FANCL 水漾亮白夏季限量套組，2,350元。

組合中除了淨白明星商品-活膚祛黑精華面膜、活膚祛黑精華露外，更加入新品亮白淡斑瞬效精華粉及水漾保濕凝露，針對局部斑點精準修護和賦予沁涼保濕舒緩，還原白皙、無瑕又嫩亮的完美膚質。

▲LANEIGE 維他命C淨膚煥顏精露，150ml，1,530元。

富含3重維他命C複合配方、超級莓果精萃與牛磺酸，是明星商品「莓果C煥顏精露」的超強升級！每一滴都富含超強補氧能量94%活性成分的精華級亮白拋光精華。