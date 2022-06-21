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孫芸芸藏不住貴婦氣息　露一手卡地亞百萬LOVE手環

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▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸示範YUN YUN SUN新作1991系列耳環、戒指與手環，同時也戴上卡地亞LOVE鑲鑽手環。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

正在澳洲陪伴兒女的孫芸芸，不時曬出海邊美照、個人穿搭照與粉絲分享，近日她聚焦宣傳同名首飾品牌YUN YUN SUN的新作1991系列，將結合鋯石與珍珠的閃亮耳環、戒指與手環戴好戴滿，手腕上除了自己設計的手環，還疊戴卡地亞（Cartier）要價141萬元的LOVE鑽石手環，洩露貴婦身價。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞LOVE手環18K白金，鑲嵌204顆共重1.99克拉的圓形明亮式切割鑽石，1,410,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

卡地亞LOVE手環誕生於1970年代紐約，設計師Aldo Cipullo巧妙結合兩個扁平的半圓硬環組成，需要使用配套的螺絲刀才可將二者拼成完整的圓環，點綴螺絲圖案，成為品牌辨識度最高的經典作之一，吸引時髦男、女收藏。孫芸芸所戴的LOVE手環為華麗版，於18K白金鑲嵌204顆共重1.99克拉的圓形明亮式切割鑽石，璀璨耀眼。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸穿Saint Laurent JIMMY FLAT豹紋雙扣環平底涼鞋，手腕疊戴YUN YUN SUN手環與卡地亞LOVE手環。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸同時疊搭自己設計的YUN YUN SUN新品1991系列，靈感源自90年代的時尚流行，當時國際品牌的設計師們與超模們叱吒時尚圈，因此使用閃亮鋯石與珍珠創造bling bling效果，突顯當時華麗風潮。

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關鍵字：

孫芸芸, YUN YUN SUN, Cartier, 卡地亞

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