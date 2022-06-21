LinLi Boutique秋冬婚紗披上璀璨星河　LeToii藤蔓白紗仙氣破表

記者鮑璿安／台北報導

婚紗與科技感的融合會是什麼模樣？LinLi Boutique最新推出2022秋冬高級訂製婚紗系列，以古銅金素材呼應科技面板，並加入手工裸縫手法呈現幾何星空圖騰，像是披了璀璨星河上身。另也有極簡款式的LeToii 蒙地卡羅系列高級訂製婚紗，讓妳化身王室新娘。

▲羽毛白紗、手工蝴蝶結圖騰 。（圖／品牌提供）

LinLi Boutique耗時半年打造全新秋冬系列，為呈現出星空的光彩奪目，本季手工裸縫手法為一重點，以大小珠飾、交錯裸縫手法，打造靈動蝴蝶結圖騰，由匠師親手描繪在裙身，再手工縫綴大小鑽石，其中光是珠縫工藝即耗超過700小時。而蓬鬆禮服則注入鴕鳥羽毛於裙間，行走之間創造飄逸感；另也有銀灰羽毛衣袖裝飾，結合網紗抓摺設計呈現輕柔效果。

▲天燕座Apus古銅金深藍晚禮服 。（圖／品牌提供）

另外，呼應未來感的科技感IC面板，婚紗以古銅金素材遍佈打造幾何線條，同時綴以金屬鍊條元素，少了過往羽毛為主的輕柔感，多了率性氛圍，同樣是全新選擇。多穿法也成為婚紗趨勢，內襯澎裙可以拆下打造2種蓬度選擇，結合二組衣袖設計，創造4種穿著可能。

▲LeToii Bridal Couture Monte-Carlo蒙地卡羅系列高級訂製婚紗。（圖／品牌提供）

若偏好極簡的白紗設計，LeToii Bridal Couture Monte-Carlo蒙地卡羅系列高級訂製婚紗，則是以地中海靈感延伸，運用大量裸色、淺色與細緻亮片透紗堆疊而成，並採用傳統歐式高級訂製手法一針一線刻畫出立體蕾絲花紋，彷彿盤繞於Monte-Carlo古街道牆上藤蔓與花的枝節線條，鏤空出女性腰線營造極佳比例。