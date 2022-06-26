實測評比口碑爆款「精華水」TOP 12　蘭蔻代謝顆粒巨有感、GA必回購

文／美人圈

精華水的質地介於精華液與化妝水之間，兼具潤澤又清爽的特性，是夏天最佳保養聖品，這次就帶來2022精華水推薦Top12，口碑爆款雅詩蘭黛原生露、蘭蔻極光水、倩碧水磁場全面評比實測，最近正在觀望精華水的美人們，快來一起瞧瞧吧

2022精華水評比推薦

雅詩蘭黛 微分子肌底原生露 櫻花輕盈版

經典暢銷的雅詩蘭黛原生露在2022年升級啦！全新添加「後生元12+」、「活性益生菌精萃」可以帶來一抹即嫩、秒滲透、超爆水的嫩膚效果，還貼心推出原版以及櫻花輕盈版，讓大家可以根據自身膚質挑選。

▲雅詩蘭黛微分子肌底原生露 櫻花輕盈版 200ml，NT$4,000（圖／BEAUTY美人圈，下同）

BEAUTY編輯試用心得：

這次編輯試用的是櫻花輕盈版，整體質地清爽好吸收，是本次介紹的精華水中，吸收最快速的一款，即使在炎熱夏季使用，也不會有黏膩感，油肌使用也完全沒問題，長期使用下來，會感覺到肌膚油水更平衡，就連肌膚粗糙感也跟著改善，比起前一代嫩膚、透亮效果也更顯著。

蘭蔻 超極光活粹晶露

美妝部落客、Youtuber愛用品常客！蘭蔻極光水採用特殊雙層活酵質地，每次使用時要記得搖一搖，可以完美調和精油與極光精華水，立即帶來保濕與活化肌膚。

▲蘭蔻 超極光活粹晶露 150ml，NT$3,600

BEAUTY編輯試用心得：

極光水含有3種天然植萃精油成分，所以不像一般化妝水或是收斂水，擦完沒多久臉就會乾乾的，推薦可以搭配化妝棉使用，當作保養第一步驟，加強角質代謝，減少肌膚凹凸不平、顆粒感，更能提升後續保養品吸收力、讓肌膚自帶光感，這兩點真的深得小編的心呀～

DIOR 精萃再生光燦淨白精華水

小朋友才做選擇，大人我通通都要！DIOR這瓶精華水就是能做到美白與去角質兼具的特色，利用岡維拉玫瑰精萃、迪奧白玫瑰精萃來強化肌膚鎖水、補水的效果，打造獨特的「水＋精華」質地一用就會愛上！

▲DIOR 精萃再生光燦淨白精華水150ml，NT$4,500

BEAUTY編輯試用心得：

第一次使用這款精華水會發現，它的質地是已經接近精華液的白色晶露狀，原本會擔心太潤澤，但一抹開瞬間超親膚，吸收後意外地保濕卻不油膩，如果是油肌夏天想要美白，卻怕使用傳統美白精華太滋潤，就很可以考慮這款，清爽的花香氣息也非常療癒人心。

Giorgio Armani 黑曜岩新生奇蹟嫩膚露／精華水

毛孔、粉刺救星！一瓶蘊含「10倍濃縮密蘿蘭」擁有強大的重生修護力，能溫和平衡「山毛櫸芽活萃」、「濃縮甘醇酸分子」與「有機酵母萃取」等極效煥膚高活性成份，打造最完美黃金嫩膚比例，網友評價：「代謝老廢角質超有感，是此生必回購的精華水！」

▲GA黑曜岩新生奇蹟嫩膚露/精華水 150ml，NT$4,800

BEAUTY編輯試用心得：

輕盈如水的質地，非常快速就能吸收，且一點都不悶膩！搭配化妝棉還可以擦出肌膚中的髒東西，以相當溫和的方式代謝，一擦上臉的瞬間，還會帶有花果香氣，不會過於甜膩，並會隨著被肌膚吸收，味道也會慢慢散去，隔天醒來仔細照鏡子會發現肌膚紋理更細緻、透亮。

克蘭詩 氧氣亮白淡斑精華水（清爽／潤澤)

有著「氧氣水」的可愛小暱稱，富含桃金孃萃取與加勒比櫻桃精華、三重亮白複方，能暢通肌膚，加速保濕透亮，很適合針對局部暗沉濕敷，貼心推出清爽與豐潤兩種質地，一年四季都可以派上用場！

▲克蘭詩 氧氣亮白淡斑精華水（清爽／潤澤）200ml，NT$1,700

BEAUTY編輯試用心得：

清爽版本的質地是水狀帶有一點點的稠度，但使用起來不會讓肌膚感到過多負擔，夏天使用非常適合，帶有淡淡的花香，舒適宜人，而且持續使用28天以上，還會感覺到肌膚就像是被打通了亮白的任督二脈，從肌底散發自然透亮感。

赫蓮娜 極致高光全能水凝露

就像是給肌膚喝的香檳泡泡一樣！赫蓮娜極致高光全能水凝露，特別升級10倍阿爾卑斯山α雪絨花精萃，10倍修護肌源，以獨家專利露珠科技，打造96:4 水與精油混合質地，顆顆露珠精華，滲透肌底穩定膚況、滲透肌底，可以有效柔嫩膚觸，讓肌膚水潤透亮一整天。

▲赫蓮娜 極致高光全能水凝露200ml，NT$5,500

BEAUTY編輯試用心得：

倒出來後可以看到一顆顆的露珠精華，輕輕拍打即可吸收，留下彈潤不悶黏的膚觸，中東大油田可以直接當作精華液使用，如果和小編一樣是乾肌，則非常推薦洗完臉第一步驟就用它整合角質，能讓角質飽水健康，將後續的保養品吸收得更完整，味道方面則是細緻高雅的花香氣，宛如做SPA一般療癒舒心。

肌膚之鑰 精萃光采淨透保濕露

夏天一整天待在冷氣房當中，臉都快被吸乾啦～保濕潤澤絕對不可少，VIP保養控瘋狂囤貨的肌膚之鑰精萃光采保濕露一共推出柔潤與淨透亮款，富含保濕添加光采智能複合物，可以有效改善皮膚粗糙和乾燥的問題，光滑水潤一整天～

▲肌膚之鑰 精萃光采淨透保濕露 170ml，NT$3,800

BEAUTY編輯試用心得：

質地偏晶露狀，但可以感覺到迅速滲透進角質層，完全沒有厚重感，針對肌膚水嫩、還有提亮的效果特別有感，連油性肌膚使用後也非常驚艷，滋潤度適中這點最讓人滿意！

LA MER 海洋拉娜超能修護精華露 夏日肌膚的能量水！全新超能修護精華露蘊含更高比例的奇蹟活凝金萃，搭配賦活發酵複合物，可以賦予肌膚防護力、緩解肌膚乾燥泛紅與敏弱現象。 ▲LA MER 海洋拉娜超能修護精華露 100ml，NT$3,900；150ml／NT$5,600 BEAUTY編輯試用心得：

偏精露水狀質地，用雙手輕輕拍開就能帶出不錯的保溼度，吸收表現力優異，編最推濕敷使用方式，可以明顯感受到膚況變穩，臉上小泛紅、搔癢都消失了，舒緩特別有感。

ELEMIS 海洋膠原超導滲透精華露

SPA級護膚品牌ELEMIS去年一登台立刻引爆討論，最近更推出了有「澎皮神水」之稱的ELEMIS海洋膠原超導滲透精華露，加入了新生代玻尿酸結合深海泉水、珍稀複合礦物與深海藻類萃，以及明星成分「粉紅團扇藻」質地水潤不黏膩，輕輕一拍瞬間滲透吸收，為肌膚注入滿滿保濕成分。

▲ELEMIS 全新海洋膠原超導滲透精華露 100ml，NT$2,800

BEAUTY編輯試用心得：

編輯試用後發現，這款屬於濃稠較高度的凝膠狀，滋潤度極高，吸收進肌膚後，可以感受到臉蛋因為含水量提高，變得相當Q彈、細膩，油性肌膚上臉則會帶有一點點厚重的感受，夏天可能比較不適合！推薦給沙漠乾肌使用～

德國AB 晶透亮顏精華露 抗老保養權威！德國AB藍鑽精華水特別加入了TFC8®增強肌膚修護，再輔以白牡丹花精粹幫助肌膚柔潤保濕，搭配複合型酸類，可以有效拋光、代謝老廢角質，帶來平滑柔嫩的膚觸。 ▲德國AB 晶透亮顏精華露 100ml，NT$3,100 BEAUTY編輯試用心得：

整體使用起來無色也無味！質地是偏水狀、流動性很高，一下子就瞬間吸收到肌膚，不會讓臉有黏膩感受，即使成分中含有酸類，但使用起來也不刺激，但小編還是推薦以擦拭為主，較不推薦濕敷，長期使用會發現臉部顆粒感明顯減少。

倩碧 水磁場多酵活水精華露

倩碧水磁場家族在2022年也迎來了新成員「水磁場保濕精露」，由皮膚科醫師親自研發，蘊含角鯊烷、蘆薈益生發酵精華、微分子玻尿酸複合物，能調理粉刺、改善粗糙，讓皮膚看起來更平滑細緻，重點還是100%無香精香料，就算是敏感肌也可以安心使用，沒有精華水成分會太複雜這個問題。

▲倩碧 水磁場多酵活水精華露 200ml，NT$1,500

BEAUTY編輯試用心得：

倒出來是爆水感的凝露狀，推開來吸收後會感覺肌膚上形成一層薄膜，臉上的水潤度可以持續很久，且雖然感受保濕度相當高，卻一點也不悶黏。油肌可以直接作為精華液使用；乾肌則是一年四季都可以當作保養第一步驟化妝水使用，是一款表現全方位的精華水～

Jurlique茱莉蔻 進化前導露+

Jurlique將進化前導露升級成「進化前導露+」，有著被譽為是「植物界玻尿酸」的藥蜀葵根為核心保養成份，當中還富含紫花樹、金盞花精華萃取能幫助肌膚吸收、大量補水，幫肌膚打開無瑕透亮的濾鏡美肌。

▲Jurlique茱莉蔻 進化前導露+ 75ml，NT$1,250／150ml，NT$2,150

BEAUTY編輯試用心得：

質地輕盈水潤，流動性超高，一抹開立即帶來滋潤保濕感，膚觸清爽不黏膩，帶有一點點沁涼感，夏天使用特別舒適，還自帶木質香氣，不只肌膚就連心靈也被療癒了一番，超級享受～

2022精華水BEAUTY編輯評比總結：

保濕度TOP3：ELEMIS、赫蓮娜、肌膚之鑰

吸收力TOP3：雅詩蘭黛、倩碧、德國AB

透亮度TOP3：蘭蔻、DIOR、克蘭詩

香氣舒適度TOP3：LA MER、Jurlique茱莉蔻、Giorgio Armani

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