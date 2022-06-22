「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交

▲認識越久越可愛星座 。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

俗話說「日久見人心」，總要相處過後才能知道身邊人的真實性格，就像有些人認識久了根本變個人，竟然是「相處越久越可愛」，以下反差萌星座Top 3 讓人超意外！

Top 3 水瓶座

剛認識水瓶的時候絕對感受不到他們的魅力，恰好時間才能證明水瓶的隱藏特性，他們看似很冷漠，不過相處久了會發現，水瓶其實並不冷淡，而是熱情的點跟其他人不同。如果你堅持到最後，闖入了水瓶的外星世界，那麼恭喜你，一定會感到他可愛的一面，是十足反差的星座。

Top 2 獅子座

獅子座交友的第一印象是很難接近，而且氣場強大往往讓人卻步，不過認識久了會發現獅子對朋友比誰都好，他們很願意會朋友付出，而且只有對摯友才會放下架子，看似難以征服，不過一旦時間久了，就會流露出真實的幼稚個性，簡直從獅子變成一隻小花貓。

Top 1 牡羊座

牡羊座的交際是採取加分制度的，第一次見面沒有深刻印象，但是隨著滿滿熟悉後，會發現漸漸離不開牡羊，直接加到滿分，他們擅長用個人魅力感染周遭朋友，而且就算是有困難需要幫助，牡羊也會第一個站出來，不會推脫什麼，是值得深交的朋友。

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